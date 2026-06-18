Tunisie: Concours de neuvième - Le ministre de l'Éducation effectue une visite à l'ancien lycée pilote du Kef

Le ministre de l'éducation a suivi le lancement des épreuves.

Les épreuves écrites de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base général et technique débutent aujourd'hui et se poursuivront les 18, 19 et 20 juin 2026.

Au total, 32 004 candidats passent l'examen de fin d'études de l'enseignement de base général, ce qui représente environ 18 % de l'ensemble des élèves de neuvième année, dont le nombre s'élève à 175 024 élèves. Le nombre de candidats a enregistré une baisse de 1 163 élèves par rapport à la session de 2025, soit une diminution de 3,5 %.

Par ailleurs, 203 élèves se sont portés candidats pour passer l'examen de l'enseignement de base technique pour l'année 2026, soit seulement 4 % de l'ensemble des élèves de neuvième année de l'enseignement technique, qui totalisent 5 381 élèves.