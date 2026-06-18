Tunisie: Lotissements sociaux - Trois nouveaux projets à l'Ariana, Ben Arous et Mahdia pour les familles à revenu limité

18 Juin 2026
La Presse (Tunis)

L'Agence Foncière de l'Habitat (AFH) a programmé la réalisation de huit projets de lotissements sociaux destinés aux catégories vulnérables et aux ménages à revenu limité. Une première phase sera lancée à travers trois projets situés dans les gouvernorats de l'Ariana, Ben Arous et Mahdia.

Intervenant ce jeudi 18 juin 2026 à la Radio nationale, la directrice des études et de la programmation à l'AFH, Houyem Saïd, a indiqué que le projet « Arij 2 » à Sidi Thabet (Ariana) s'étend sur une superficie de 14,4 hectares, tandis que le projet « Jnane El Mohammedia » à Ben Arous couvre 13 hectares et le projet « Ez-Zitouna » à Essouassi (Mahdia) 20 hectares.

La responsable a invité les citoyens souhaitant acquérir un lot à s'inscrire à distance via le site électronique de l'AFH. Elle a précisé que les demandes seront traitées selon l'ordre chronologique de dépôt, ajoutant que les anciens inscrits pourront également modifier leur choix de lotissement en ligne.

Selon les données présentées, ces trois projets totaliseront près de 1 000 lots. Leur réalisation et leur attribution devraient débuter d'ici la fin de l'année 2026.

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Concernant les superficies, les lots proposés varieront entre 100 et 250 mètres carrés. Quant au prix, il devrait avoisiner les 200 dinars le mètre carré. Houyem Saïd a souligné que ce tarif, qualifié de très compétitif, s'inscrit dans le cadre de la mission non lucrative de l'AFH visant à faciliter l'accès au logement pour les familles à revenu modeste.

Elle a également expliqué que les prix fixés par l'agence sont calculés sur la base du coût réel des opérations, incluant notamment les travaux de viabilisation et de raccordement aux réseaux essentiels tels que l'eau potable et l'électricité.

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