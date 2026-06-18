Tunisie: Trois nouveaux hôtels de luxe bientôt réalisés près de la frontière algérienne

Jendouba s'apprête à renforcer significativement sa capacité d'accueil touristique avec la réalisation de trois nouvelles unités hôtelières à Tabarka et Aïn Draham. Ces projets, représentant un investissement global de plus de 500 millions de dinars, permettront d'ajouter près de 2.000 lits à l'offre d'hébergement de la région.

L'annonce a été faite par Aissa Marouani, Commissaire régional au Tourisme Tabarka-Aïn Draham, lors de son intervention mercredi soir sur Diwan Fm. Selon lui, les projets sont actuellement en phase de réalisation et concernent deux hôtels de catégorie cinq étoiles ainsi qu'un établissement quatre étoiles.

Le responsable a précisé que ces investissements ont déjà reçu l'approbation de l'Instance Tunisienne de l'Investissement (Tunisia Investment Authority- TIA), sous l'égide de la Présidence du gouvernement, ce qui témoigne de leur importance stratégique pour le développement touristique de la région.

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Situées dans le nord-ouest tunisien, Tabarka et Aïn Draham bénéficient d'un positionnement géographique privilégié à proximité immédiate de la frontière algérienne. Cette situation constitue un atout majeur pour le développement du tourisme régional, notamment grâce à l'afflux traditionnel de visiteurs algériens, qui représentent l'un des principaux marchés touristiques pour cette partie du pays.

Outre cette proximité avec le marché algérien, la région dispose d'importants atouts naturels. Tabarka est réputée pour son littoral méditerranéen, ses fonds marins et son port de plaisance, tandis qu'Aïn Draham attire les visiteurs par ses forêts, ses montagnes et son climat tempéré, particulièrement apprécié durant la saison estivale.

Sur un autre plan, Aissa Marouani a fait état de nouvelles intentions d'investissement dans le gouvernorat, notamment dans les domaines des résidences touristiques et des centres de loisirs. Selon lui, Jendouba réunit aujourd'hui les conditions nécessaires pour s'imposer comme l'une des destinations les plus attractives du pays en matière d'investissement touristique.

"Ces nouveaux projets devraient contribuer à renforcer la capacité d'accueil du nord-ouest tunisien et à consolider le positionnement de la région comme destination touristique complémentaire aux grands pôles balnéaires traditionnels", a-t-il assuré.