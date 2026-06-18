Tunisie: Amen Invest recommande d'accumuler le titre SAH Lilas dans les portefeuilles institutionnels à long terme

Dans sa dernière Note d'analyse financière stratégique récemment, l'intermédiaire en bourse Amen Invest préconise d'accumuler activement l'action de la Société d'Articles Hygiéniques (SAH Lilas).

Les analystes affirment explicitement que l'amélioration des indicateurs de levier financier, alliée à une profitabilité nette consolidée en hausse constante en 2025 et à un rendement sur dividende pérenne, justifie pleinement l'intégration du titre dans les portefeuilles institutionnels à profil de gestion de bon père de famille et de croissance à long terme.

Cette orientation repose sur un bénéfice net part du groupe en hausse à 63,3 millions de dinars (MDT) et une marge brute individuelle historique de 43,5 %, validant la forte résilience de l'entreprise face à une légère contraction de son activité opérationnelle en Tunisie.

L'exercice comptable de la maison mère, SAH Tunisie, se solde par un résultat net historique de 52,8 millions de dinars, ce qui représente une progression de 6,0 % sur un an. Cette performance financière intervient pourtant dans un contexte de baisse de l'activité, marquée par un chiffre d'affaires individuel en repli de 1,9 % pour s'établir à 473,7 MDT.

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La rentabilité de l'entreprise a été préservée grâce à une diminution maîtrisée de 5,0 % des achats consommés, ramenés à 269,9 MDT. Cet effet de ciseau favorable permet à la marge brute individuelle d'atteindre le seuil record de 43,5 % des revenus, compensant une hausse de 10,7 % de la masse salariale. La création de valeur s'est également accélérée en bas de bilan sous l'effet combiné d'une baisse de 12,9 % des dotations aux amortissements et d'un allègement de 9,2 % des charges financières nettes, consolidant le profil défensif de la structure tunisienne.

Au niveau consolidé, le chiffre d'affaires du Groupe SAH affiche une stabilité globale à 983,2 millions de dinars, soit une légère hausse de 0,6 %. Les relais de croissance géographiques soutiennent l'activité générale grâce à une progression de 3,7 % des revenus des filiales implantées à l'étranger.

L'activité commerciale s'avère particulièrement vigoureuse pour SAH Sénégal avec une hausse de 17,4 %, pour SAH Libye à hauteur de 9,4 % et pour SAH Algérie avec une croissance de 3,1 %. Hors activités cosmétique et plastique, le résultat net cumulé des filiales bondit de 88,9 % pour atteindre 30,9 MDT.

Cette dynamique à l'exportation compense les difficultés substantielles d'Azur Cosmétique. Cette filiale enregistre une perte nette de 25,0 millions de dinars et un EBITDA négatif de 4,2 millions de dinars, pénalisée par l'impact d'une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux. Le management considère toutefois cette contre-performance comme le point bas d'un cycle de montée en charge et anticipe un redressement de l'activité dès l'exercice 2026.

La stratégie d'expansion africaine engendre des tensions sur la liquidité à court terme du groupe, matérialisées par un ratio courant de 0,90x au niveau de l'entité tunisienne. Les créances clients consolidées ont augmenté de 20,1 % pour atteindre 340,7 MDT, ce qui porte le délai moyen de recouvrement à 123 jours. Pour préserver son équilibre financier, SAH a mobilisé ses dettes fournisseurs qui progressent de 27,9 % à 299,7 MDT.

Le groupe maintient un niveau de liquidités disponible de près de 99 MDT, tandis que le cash-flow libre individuel de 40,7 MDT couvre largement les 33,6 MDT de dividendes distribués. Sur le plan boursier, l'action s'échange à 19,1 fois les bénéfices au cours de référence du 9 juin 2026, fixé à 14,40 DT.

Les analystes d'Amen Invest soulignent un ratio cours sur croissance des bénéfices (PEG) de 0,95x. Ce niveau inférieur à l'unité indique que la trajectoire bénéficiaire à long terme du titre reste sous-évaluée par les investisseurs.

Le plan de développement 2026-2028 table sur une hausse de 11,6 % des revenus consolidés pour l'année en cours et cible une marge nette groupe située entre 7,3 % et 7,8 %, un objectif adossé au redressement d'Azur Cosmétique et à l'entrée en exploitation de la filiale en Mauritanie.