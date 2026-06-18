Tunisie: Bac 2026 - Ouverture des inscriptions au service SMS pour recevoir les résultats

Les inscriptions au service de diffusion des résultats de la session principale du baccalauréat 2026 par SMS débuteront ce jeudi 18 juin 2026 à partir de 10h00, a annoncé le ministère de l'Éducation.

Ce service est accessible aux abonnés des opérateurs Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange, moyennant un coût global de 950 millimes.

Pour s'inscrire, les candidats doivent envoyer un SMS au numéro 85005 en suivant le format suivant : BAC, suivi d'un espace, puis du numéro d'inscription au baccalauréat, d'un astérisque (*) et du numéro de la carte d'identité nationale

Le numéro d'inscription au baccalauréat doit comporter six chiffres, tandis que le numéro de la carte d'identité nationale doit être composé de huit chiffres.

Les candidats inscrits à ce service recevront un SMS contenant l'ensemble des détails de leur résultat, notamment la décision du jury, la moyenne finale ainsi que les notes obtenues dans les différentes matières, avant l'annonce officielle des résultats.