Tunisie: 9 termes bancaires que tout entrepreneur au pays devrait maîtriser

Dans un environnement où le financement bancaire est au coeur de la croissance des entreprises, comprendre le langage des banques n'est plus un choix... c'est une compétence stratégique.

Voici 9 notions essentielles expliquées simplement

1 - Découvert bancaire

Facilité accordée par la banque permettant un solde négatif temporaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

2- Crédit à moyen / long terme

Financement destiné aux investissements (équipement, immobilier, expansion), remboursé sur plusieurs années.

3- Ligne de crédit

Plafond de financement mis à disposition de l'entreprise, utilisable selon ses besoins.

4- TAEG (Taux Annuel Effectif Global)

Indicateur qui représente le coût réel total du crédit (intérêts + frais + assurances).

5- Chèque de banque et/ou lettre de change

Chèque émis et garanti par la banque, utilisé pour sécuriser les transactions importantes.

6- Compte courant professionnel (compte de dépôt)

Compte principal de l'entreprise pour gérer les opérations financières quotidiennes.

7- Agios

Frais et intérêts appliqués en cas d'utilisation d'un découvert bancaire.

8- SWIFT / BIC

Code international permettant d'identifier une banque pour les virements internationaux (essentiel pour l'import-export en Tunisie).

9 - Caution bancaire (garantie bancaire)

Engagement de la banque à couvrir un engagement financier en cas de défaillance de l'entreprise.

Pourquoi c'est important ?

En Tunisie, la relation bancaire est un levier clé de croissance. Maîtriser ces termes, c'est mieux négocier, mieux financer et mieux structurer son activité.