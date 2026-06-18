Afrique: La Tunisie veut devenir la porte d'entrée du Japon vers le continent

La Tunisie a proposé, mercredi à Tunis, la mise en place d'une coopération triangulaire Tunisie-Japon-Afrique, affichant l'ambition de se positionner comme plateforme régionale pour la technologie, l'innovation et le transfert d'expertise.

Cette proposition a été formulée par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Mohamed Ben Ayed, lors d'une rencontre avec une délégation japonaise de haut niveau, conduite par le président de l'Association japonaise pour l'économie et le développement en Afrique (AFRECO), Yano Tatsuro, et la vice-présidente de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Yuko Mitsui.

Inspiré de l'esprit de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), ce nouveau modèle de partenariat ciblerait en priorité la santé, l'environnement et le renforcement des capacités.

Selon les canaux officiels du département des Affaires étragnères, les deux parties ont par ailleurs dressé le bilan de la coopération financière et technique entre la Tunisie et la JICA, déjà active dans la santé, les infrastructures, les énergies renouvelables et la gestion de l'eau, dans le but d'identifier de nouvelles pistes de soutien aux programmes de développement du pays.

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A cette occasion, le secrétaire d'État a salué la profondeur de la confiance mutuelle entre les deux pays, exprimant la reconnaissance de la Tunisie pour le soutien constant de l'agence japonaise.

Pour sa part, la vice-présidente de la JICA a mis en avant l'excellent niveau de coordination avec les autorités tunisiennes, réaffirmant la volonté de l'agence de poursuivre son accompagnement des programmes de développement et de renforcement des capacités du pays.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de la consolidation du partenariat stratégique unissant la Tunisie et le Japon.