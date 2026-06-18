Tunisie: CTN - Coup d'envoi de la saison des retours des Tunisiens résidant à l'étranger

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) donnera jeudi le coup d'envoi de sa saison estivale 2026 avec le départ du navire "Tanit" de Marseille vers le port de La Goulette, transportant environ 1.300 passagers et 660 véhicules. Son arrivée est prévue vendredi vers 10h00 à La Goulette.

La CTN indique avoir finalisé l'ensemble des préparatifs nécessaires pour assurer l'accueil et le transport des Tunisiens résidant à l'étranger dans les meilleures conditions. Plus de 220 agents, incluant l'équipage, le personnel hôtelier et les équipes de service, sont mobilisés à bord du "Tanit", dont la capacité atteint près de 3.200 passagers et 1.060 véhicules.

Pour la saison estivale 2026, la compagnie prévoit une capacité globale de 433.400 passagers et 126.600 véhicules, contre respectivement 422.400 passagers et 123.600 véhicules lors de la saison précédente.

Au total, 149 traversées seront assurées par les navires Tanit et Carthage entre le 15 juin et le 15 septembre 2026, contre 145 traversées durant la même période en 2025.