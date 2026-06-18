Tunisie: Classement FIFA - L'équipe du pays perd 11 places et quitte le Top 50 mondial

La sélection tunisienne de football a chuté de 11 places dans la dernière mise à jour du classement mondial de la FIFA, publiée ce mercredi, rétrogradant ainsi les Aigles de Carthage au 56e rang mondial.

Ce recul de la Tunisie intervient dans le sillage des résultats enregistrés ces derniers temps, notamment les matchs amicaux et la défaite concédée lors de son entrée en lice au mondial 2026 face à la Suède. Le onze national occupe désormais le 10e rang continental et le 5e à l'échelle arabe.

De son côté, l'Argentine conserve la tête du classement, suivie de la France et de l'Espagne.

Pour rappel, la phase finale de la coupe du monde 2026, co-organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, se poursuit jusqu'au 19 juillet prochain.