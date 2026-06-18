Tunisie: Nafti reçoit les copies des lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Arabie Saoudite

18 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu mercredi les copies des lettres de créance de Mohammed Ben Abdallah Ben Hamad Al-Buraithin, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Arabie saoudite en Tunisie.

Lors de la rencontre, Nafti a souligné la volonté des dirigeants des deux pays de renforcer davantage les relations bilatérales et de les porter à un niveau supérieur, dans l'intérêt commun des deux nations et de leurs peuples.

Le chef de la diplomatie tunisienne a également appelé à intensifier la coopération économique et commerciale afin de bâtir un partenariat stratégique multidimensionnel.

De son côté, le nouvel ambassadeur saoudien a réaffirmé l'engagement de son pays à consolider les liens de fraternité et de coopération avec la Tunisie et à développer les échanges dans l'ensemble des domaines.

La Tunisie et l'Arabie saoudite célèbrent cette année le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

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