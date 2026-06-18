Togo: Kpalimé - Apaiser les tensions

18 Juin 2026
Togonews (Lomé)

La communauté musulmane de Kpalimé est traversée par de fortes tensions. Il a même été décidé de la fermeture temporaire de la grande mosquée de la ville.

Le ministre de l'Administration territoriale, Hodabalo Awaté, a indiqué que le sujet a fait l'objet d'un dialogue entre son département et les responsables de l'Union musulmane du Togo (UMT). « Cette situation nous interpelle tous, car elle touche à des valeurs fondamentales de notre vivre-ensemble : la cohésion sociale, le dialogue, la tolérance et la paix », a-t-il déclaré.

Des concertations ont été engagées par les dignitaires musulmans pour identifier les causes de la crise.

« Le gouvernement demeure pleinement mobilisé aux côtés de toutes les parties prenantes pour préserver l'unité, la concorde et la stabilité au sein de nos communautés », a déclaré le ministre.

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