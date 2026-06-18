Togo: Les nouvelles missions des agents forestiers

18 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Face à l'accélération de la déforestation et à la dégradation des écosystèmes, le pays mise sur le renforcement du corps des agents des eaux et forêts pour tenir la ligne face au changement climatique.

Longtemps cantonnés à la surveillance des forêts et à la lutte contre le braconnage, ces agents voient leurs missions s'élargir.

Au-delà de la répression des coupes frauduleuses de bois, des feux de végétation et des occupations illégales des zones protégées, ils sont désormais impliqués dans la supervision des opérations de reboisement, la promotion de l'agroécologie et le développement de l'économie verte au bénéfice des communautés locales.

À travers cette démarche, le Togo ambitionne de faire de ses agents forestiers un pilier de sa politique environnementale.

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