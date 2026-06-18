Tunisie: Club Africain - Faouzi Benzarti toujours en soins, le programme d'entraînement ajusté

17 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La direction du Club Africain a décidé de reporter la reprise des entraînements, initialement programmée cette semaine, à la semaine prochaine.

Cette décision intervient en raison de l'état de santé de l'entraîneur Faouzi Benzarti, actuellement en convalescence après une intervention chirurgicale récente. Selon la même source, le staff médical a recommandé à l'entraîneur de prolonger sa période de repos et de soins de quelques jours supplémentaires, afin de garantir une récupération complète avant la reprise de ses fonctions.

En conséquence, le club a jugé préférable de décaler le début de la préparation estivale. La reprise des entraînements devrait intervenir au cours de la semaine prochaine, sous réserve de l'évolution favorable de l'état de santé du technicien. Le retour de Faouzi Benzarti à la tête des séances dépendra de son rétablissement et de l'avis médical.

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