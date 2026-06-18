Tunisie: Neuvième - Le ministère de l'éducation publie le calendrier des examens

Le ministère de l'Éducation a publié ce mercredi le calendrier des épreuves écrites du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base général et technique « Neuvième » de la session 2026, prévues les 18, 19 et 20 juin prochains, accompagné d'une série de recommandations et de mesures organisationnelles à l'intention des candidats.

Les épreuves débuteront le jeudi 18 juin avec les épreuves d'arabe et d'anglais, tandis que la journée du vendredi 19 juin sera consacrée aux épreuves de français et de sciences de la vie et de la Terre (SVT). L'examen s'achèvera le samedi 20 juin avec les épreuves de mathématiques et d'arabe.

Le ministère a invité les candidats à se présenter dans les centres d'examen à 7 h 30, munis de leur carte d'identité scolaire et de leur convocation, qu'ils devront remettre aux surveillants, tout en soulignant la nécessité de noter les réponses exclusivement sur les feuilles d'examen officielles.

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Il a également insisté sur l'interdiction d'introduire des livres, des documents ou des appareils électroniques dans les salles d'examen, ainsi que sur l'interdiction d'utiliser de l'encre effaçable (effaceur) ou d'inscrire sur les feuilles de réponse toute information personnelle susceptible de révéler l'identité du candidat.

Le ministère a souligné l'importance de vérifier les données personnelles, de contrôler la moyenne générale annuelle et le numéro d'inscription sur le document prévu à cet effet, ainsi que de s'assurer de l'exactitude de toutes les informations qui y figurent. Il a également appelé à déposer rapidement les réclamations, le cas échéant, dans les délais impartis.

"Toute tentative de tricherie, d'aide à la tricherie ou de manquement au règlement au sein du centre d'examen expose son auteur à des sanctions pouvant aller jusqu'à l'annulation de l'examen et à l'exclusion des établissements d'enseignement publics pour une durée comprise entre un et trois ans" a précisé le département.