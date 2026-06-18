Tunisie: Sousse - bientôt la fin des coupures d'eau ?

Bonne nouvelle pour les habitants du Sahel : le président-directeur général de la SONEDE annonce la fin des travaux de l'infrastructure stratégique quant au site de dessalement de Sousse. Actuellement en phase de tests membranaires, le site sera mis en service au plus tard le 3 juillet pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable de la région. Une bouffée d'oxygène majeure pour la sécurité hydrique du Sahel tunisien à l'aube de la haute saison estivale !

« Les travaux de génie civil et d'ingénierie de la nouvelle station de dessalement d'eau de mer de Sousse sont officiellement finalisés ». C'est ce qu'a révélé M. Abdelhamid Monguelji, président-directeur général de la SONEDE, a révélé ce matin du mercredi 17 juin 2026 sur les ondes de Jawhara FM. Il a, en effet, annoncé que l'infrastructure lourde venait d'être raccordée avec succès au réseau national d'interconnexion.

« Le calendrier de mise en production est désormais imminent », a-t-il indiqué. Et d'ajouter que selon les prévisions de la compagnie nationale, « les vannes de la station s'ouvriront progressivement d'ici la fin du mois de juin courant ».Les équipes techniques, précise le responsable, s'activent actuellement sur le site pour finaliser les protocoles de mise en route.

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M. Mongalgi a précisé que « les ingénieurs se concentraient sur un calibrage technique rigoureux lié à la circulation des flux à travers les membranes de filtration par osmose inverse, une étape indispensable pour garantir la conformité de la potabilité et assurer la longévité des équipements technologiques ».

Sur le plan juridique et réglementaire, les délais seront scrupuleusement respectés, c'est ce qu'a assuré l'intervenant. En effet, le premier responsable de la SONEDE a rappelé que le cahier des charges et les clauses contractuelles signées avec les consortiums d'entreprises fixent la date limite de mise en exploitation industrielle au 3 juillet prochain au plus tard. « Cette mise en service permettra de soulager durablement les réseaux de distribution locaux et de prémunir le gouvernorat de Sousse ainsi que les régions limitrophes des risques de coupures répétées en période de pic de consommation », a-t-il conclu.