Tunisie: La Goulette se prépare à accueillir le pic estival avec 240 traversées maritimes

17 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R.I

Le port de La Goulette assurera 240 traversées maritimes durant la saison du retour des Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) en 2026, dans le cadre d'un dispositif renforcé visant à absorber l'importante hausse du trafic enregistrée chaque été entre la Tunisie et plusieurs ports européens.

Selon le directeur du port de La Goulette, Mohamed Chelli, le programme prévoit 50 traversées avec le port italien de Palerme, 44 traversées avec chacun des ports de Gênes et de Marseille, ainsi que 17 traversées avec Civitavecchia. Trois traversées supplémentaires relieront La Goulette au port de Zarzis.

Afin de garantir le bon déroulement de la saison estivale, les autorités portuaires ont finalisé l'ensemble des préparatifs logistiques, organisationnels et sécuritaires en coordination avec les différents intervenants. Dans ce cadre, la commission portuaire s'est réunie le 24 avril 2026 pour arrêter le programme d'accostage des navires et organiser les horaires d'entrée et de sortie, avec pour objectif d'assurer la fluidité du trafic et le respect des horaires.

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Par ailleurs, la commission de sûreté et de sécurité portuaire a tenu une réunion le 20 mai dernier afin d'évaluer les dispositifs de sécurité et de renforcer les mesures de contrôle au sein du port. Celui-ci dispose notamment d'un système de surveillance dédié à la sécurité des passagers et du personnel. Les préparatifs ont également porté sur l'amélioration des infrastructures d'accueil. Les hangars n°2 et n°3 ont été aménagés pour recevoir

les voyageurs et leurs véhicules dans des espaces couverts. De nouvelles installations sanitaires ont été mises en service, tandis que le système de sonorisation du terminal maritime a été modernisé. La signalisation et les dispositifs d'orientation ont également été renforcés afin de faciliter les déplacements des passagers.

Le dispositif prévoit en outre la présence permanente d'une ambulance et d'une équipe médicale disponible 24 heures sur 24, ainsi que le déploiement d'agents d'accueil et d'orientation chargés d'accompagner les voyageurs à leur arrivée et à leur départ.

L'importance de ces préparatifs s'explique par le volume d'activité enregistré par le port de La Goulette. En 2025, celui-ci a assuré 585 traversées maritimes, permettant le transport de près de 822.000 passagers et de 336.000 véhicules. À elle seule, la période comprise entre juin et septembre a concentré environ 60 % du trafic annuel de voyageurs, portée essentiellement par le retour des membres de la communauté tunisienne établie à l'étranger.

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