Afrique: Coupe du monde - Un arbitre roumain pour le choc Tunisie-Japon

La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé la désignation de l'arbitre roumain Istvan Kovacs pour diriger la rencontre entre la Tunisie et le Japon, prévue dans la nuit de samedi à dimanche 21 juin, comptant pour la deuxième journée du groupe F de la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Il sera assisté par ses compatriotes Mihai Marica (premier assistant) et Ferenc Tunyogi (deuxième assistant). Ce match est crucial pour la sélection tunisienne, désormais entraînée par le technicien français Hervé Renard, qui devra impérativement s'imposer face au Japon afin de préserver ses chances de qualification pour le deuxième tour, une première dans l'histoire de ses participations en Coupe du monde. Lors de la première journée, la Tunisie s'était inclinée lourdement face à la Suède (1-5), tandis que le Japon avait décroché un match nul face aux Pays-Bas (2-2).