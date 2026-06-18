Maroc: Le Suisse Cicor quitte le pays et centralise sa production au Maroc

Le groupe suisse Cicor Technologies (SIX : CICN) a annoncé la cession de son site de production en Tunisie, employant environ 90 personnes, dans le cadre d'un vaste programme de restructuration et d'intégration industrielle visant à améliorer la rentabilité du groupe. Les activités de production en Afrique du Nord seront désormais concentrées au Maroc, sur les sites de Berrechid et Témara, près de Casablanca.

La transaction, déjà signée et dont la clôture est attendue en juin 2026, prévoit une cession pour un montant d'environ 1,3 million d'euros, avec des ajustements usuels. Elle aura un impact ponctuel négatif d'environ 300 000 francs suisses sur le résultat net, incluant les coûts de transaction. Cicor précise que cette opération n'aura aucun impact sur le chiffre d'affaires du groupe, les relations clients étant maintenues au sein du périmètre Cicor.

Cette opération s'inscrit dans un programme global de performance visant à générer des améliorations récurrentes de plus de 10 millions de francs suisses d'EBITDA par an, dans le cadre de l'intégration des acquisitions réalisées en 2025. Le groupe indique que des coûts de mise en oeuvre ponctuels, estimés dans une fourchette de plusieurs millions de francs suisses (mid-single-digit CHF millions), seront enregistrés en 2026, principalement au premier semestre.

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Les bénéfices du programme devraient être progressivement visibles dès le second semestre 2026, avec une part significative déjà attendue sur cette période.

Dans le détail, le plan comprend plusieurs mesures opérationnelles complémentaires : transfert de certaines activités de production du site de Genève (Suisse, acquis auprès de Mercury Systems) vers Newport (Royaume-Uni) et Bronschhofen (Suisse) ; relocalisation des activités de fabrication d'outillages pour l'injection plastique de Singapour vers Batam (Indonésie) ; renforcement des capacités et de la productivité du site de Wangs (Suisse) dans les substrats à couches minces, afin de répondre à une demande croissante du secteur aéronautique et défense ; rationalisation des structures de management en Suisse, Allemagne et France, ainsi qu'une simplification organisationnelle en Thuringe (Allemagne), tout en maintenant les sites de production existants.

Au total, ces mesures entraîneront une réduction d'environ 220 postes, soit environ 5 % des effectifs mondiaux du groupe, incluant la fermeture du site tunisien.

Sur le plan financier, Cicor confirme ses objectifs pour 2026, avec un chiffre d'affaires attendu compris entre 700 et 750 millions de francs suisses, et un EBITDA ajusté situé entre 70 et 80 millions de francs suisses. Le groupe précise que la trajectoire de croissance organique devrait être plus forte au second semestre, tandis que les opérations de transfert et de montée en charge pourraient temporairement peser sur la performance opérationnelle en début d'année.

Finalement et non moins important, Cicor souligne que les principaux risques pour l'exécution de ses objectifs incluent le contexte géopolitique, les fluctuations de change et les tensions persistantes sur l'approvisionnement en composants.