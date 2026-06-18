Tunisie: Un nouvel acteur cargo structure son entrée avec deux Boeing 737-300

Cargo Wings Express se prépare à lancer ses opérations de fret aérien depuis la Tunisie avec une flotte initiale de deux Boeing 737-300 convertis en configuration cargo, selon plusieurs sources spécialisées du secteur aérien et logistique.

La compagnie, basée à l'aéroport international de Tunis-Carthage, a sécurisé la location de deux appareils auprès du lessor bulgare Cargo Air. Ces avions de type Boeing 737-300 Passenger-to-Freighter (P2F), âgés d'environ 38 et 39 ans, sont actuellement stationnés en attendant le démarrage des opérations commerciales prévu dans le courant de l'année 2026.

Cargo Wings Express prévoit d'opérer des vols cargo réguliers ainsi que des vols charters, couvrant à la fois le fret général et des cargaisons spécialisées. Le réseau initial devrait être centré sur le continent africain, avant une expansion progressive vers d'autres marchés internationaux. Selon les informations publiées dans la presse spécialisée, dont Air Cargo News et reprises par plusieurs médias du secteur logistique, la compagnie se trouve encore en phase de préparation opérationnelle. Aucun réseau de lignes n'a encore été officiellement annoncé.

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Dans le cadre de sa montée en puissance, Cargo Wings Express a également engagé un partenariat avec le centre de formation Simaero pour la qualification de pilotes sur Boeing 737 Classic, incluant la formation initiale et le développement des compétences instructeurs. La société, qui compterait entre 51 et 200 employés selon ses données publiques, ambitionne de s'insérer dans un marché tunisien du fret aérien déjà occupé par des opérateurs établis comme Tunisair Cargo et Express Air Cargo, dans un contexte de croissance de la demande liée au commerce international et à la logistique e-commerce.

Il est important de souligner qu'à ce jour, aucune source officielle de l'aviation civile tunisienne ni aucun média spécialisé n'a confirmé l'obtention d'un certificat de transporteur aérien (AOC) par Cargo Wings Express. Les publications disponibles indiquent uniquement que la compagnie est en phase de préparation avant lancement opérationnel.

Cargo Wings Express apparaît donc comme un nouvel entrant structuré et crédible sur le marché tunisien du fret aérien, avec des actifs déjà sécurisés et des partenariats opérationnels en place. Toutefois, l'entreprise demeure en phase de pré-lancement, et son entrée effective dans le transport aérien commercial dépend encore de la finalisation des autorisations réglementaires.