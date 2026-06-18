Tunisie: Sousse - La réouverture de l'usine de Sidi Bou Ali se précise

L'usine laitière de Sidi Bou Ali, anciennement connue sous le nom Elbene Industrie, fait l'objet d'un vaste plan de relance piloté par l'État tunisien à travers la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et plusieurs banques publiques. Selon plusieurs sources concordantes, la reprise effective de la production est envisagée de manière progressive avec un démarrage industriel complet attendu à l'horizon fin 2026.

Fermée depuis 2018 en raison de graves difficultés financières et de déséquilibres structurels, l'unité, autrefois l'un des piliers de la production laitière nationale, a été placée dans un processus de redressement judiciaire ayant abouti à son acquisition par des institutions publiques pour assurer sa sauvegarde et sa relance stratégique.

Une reprise pilotée par l'État et les banques publiques

Le plan de sauvetage repose sur une opération de reprise menée par la CDC, en partenariat avec les trois banques publiques. L'objectif est de restructurer l'entreprise, moderniser ses équipements et rétablir progressivement la production. Selon les informations disponibles, la nouvelle entité, rebaptisée "Tunisie Lait", est désormais placée sous contrôle public, avec la nomination d'une direction dédiée au pilotage du redémarrage et la recherche d'un partenaire stratégique pour soutenir le développement futur de l'entreprise.

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Le processus de relance suit un calendrier progressif. Les premières étapes incluent la restructuration juridique et financière, suivies des travaux de maintenance et de modernisation des équipements industriels. Par ailleurs, l'usine devrait entrer en phase de production expérimentale au cours du deuxième trimestre 2026, avant un passage à une activité effective à la fin du troisième trimestre 2026, sous réserve de l'achèvement des travaux techniques.

Les autorités locales de Sousse et les acteurs publics concernés considèrent ce dossier comme stratégique, en raison de son impact direct sur l'emploi, la filière laitière nationale et la sécurité alimentaire. À son apogée, l'usine de Sidi Bou Ali figurait parmi les principaux producteurs de lait en Tunisie, avec une capacité de production pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers de litres par jour. Sa fermeture avait entraîné la perte de nombreux emplois et fragilisé la chaîne d'approvisionnement du marché national.

Alors que les travailleurs réclament une accélération du processus de réouverture, les autorités insistent sur le respect du calendrier technique et financier, estimant que la reprise ne pourra être effective qu'après finalisation des étapes de restructuration et de mise à niveau industrielle. La relance de l'usine est ainsi inscrite dans une logique de redressement progressif, avec un objectif clair : réintégrer durablement un acteur stratégique dans le secteur laitier tunisien d'ici la fin de l'année 2026.