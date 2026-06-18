Tunisie: Les retraités UGTT disent non à l'augmentation de 5%

La fédération générale des retraités relevant de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a exprimé son refus face à l'augmentation annoncée de 5 pc dans les pensions des retraités de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Dans un communiqué publié mercredi, la fédération a estimé « qu'il aurait été plus approprié que l'augmentation des pensions des retraités de la CNSS soit établie de manière progressive en fonction de la diminution de la valeur des pensions, afin de réduire l'écart à chaque augmentation ». Elle a indiqué que « l'augmentation accordée aux retraités affiliés à la CNSS est très faible et ne correspond pas à la baisse significative du pouvoir d'achat de la plupart d'entre eux », relevant que l'augmentation des pensions des retraités affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) « répond aux critères minimum », selon la fédération.

La fédération générale des retraités a tiré la sonnette d'alarme concernant la situation sanitaire, qu'elle a qualifiée de « complexe et difficile depuis des décennies », évoquant plusieurs facteurs ayant contribué à la dégradation des services de santé publique ces dernières années, tels que la pénurie de plusieurs médicaments vitaux. Elle a mis l'accent sur la nécessité de dialoguer et de négocier sur les questions essentielles qui concernent les travailleurs et en particulier les retraités, selon le même communiqué.