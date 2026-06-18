Ile Maurice: Quand l'intelligence artificielle travaille, qui disparaît

Pour un droit simple : savoir si ce que nous consommons est fait par des humains, avec l'IA, ou par l'IA

L'enjeu n'est pas de bloquer l'intelligence artificielle. L'enjeu est de refuser qu'elle avance masquée, en remplaçant le travail humain sous le vocabulaire confortable de la «restructuration».

On nous parle de «restructuration». Le mot est propre, froid, presque rassurant. Il donne l'impression qu'une entreprise remet un peu d'ordre dans ses dossiers, modernise ses procédures, ajuste ses coûts.

Mais derrière ce mot, il y a souvent une réalité moins élégante : des femmes et des hommes remplacés par des systèmes automatisés. Pas toujours, pas partout, mais suffisamment souvent pour que nous arrêtions de faire semblant de ne pas comprendre.

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Quand une entreprise réduit son service client après avoir installé des agents conversationnels, est-ce encore seulement une restructuration ? Quand des postes administratifs disparaissent parce qu'un logiciel trie les demandes, rédige les réponses et prépare les rapports, est-ce encore uniquement une question «d'efficacité» ? Quand des métiers de rédaction, de traduction, de design, de marketing, de support ou d'analyse sont absorbés par des outils d'IA, faut-il continuer à parler comme si rien n'avait changé ?

L'intelligence artificielle ne se contente plus d'aider le travail humain : dans certains secteurs, elle commence à le remplacer. Et le problème n'est pas que la technologie avance. Le problème est que les travailleurs reculent sans que la société ait réellement débattu de la direction.

La modernité ne doit pas devenir un mot poli pour dire licenciement

Partout dans le monde, les signaux se multiplient dans la tech, le support client, les services financiers, la communication, les industries créatives, les fonctions administratives. Des entreprises réduisent leurs effectifs pendant qu'elles investissent massivement dans l'automatisation et l'IA.

Tous les licenciements ne sont pas causés par l'IA, évidemment : il y a les erreurs de recrutement post-pandémie, la pression des actionnaires, les cycles économiques, et ces dirigeants qui découvrent soudainement la «discipline financière» après avoir dépensé comme des enfants dans un magasin de jouets. Mais il serait malhonnête de nier que l'IA est devenue l'un des grands instruments de réduction et de réorganisation du travail. Parfois, elle remplace réellement. Parfois, elle sert d'excuse. Parfois, elle fait les deux. C'est précisément pour cela qu'il faut de la transparence.

Le monde sait que le choc arrive

Pour comprendre ce qui se joue, un détour par les chevaux s'impose. Pendant des millénaires, chaque nouvel outil a rendu le cheval plus précieux : meilleures charrues, meilleurs chariots, meilleures routes et donc toujours plus de chevaux. L'idée selon laquelle «le travail ne disparaît jamais, il se déplace» s'est vérifiée pour le cheval pendant des siècles... jusqu'au moteur à combustion.

Là, les chevaux ne se sont pas reconvertis dans des tâches équines plus qualifiées. Ils sont devenus, tout simplement, inemployables. L'économiste Daniel Susskind, dans A World Without Work (2020), en tire une mise en garde : l'erreur n'est pas de croire qu'il n'y aura plus de travail -- il y en aura -- mais de supposer que ce nouveau travail nous reviendra forcément, à nous, les humains. Aucune loi économique ne garantit qu'un emploi fraîchement créé portera votre nom plutôt que celui d'un logiciel.

L'Organisation internationale du Travail, dans son rapport de mai 2025 (Working Paper 140), évalue à un emploi sur quatre la part des travailleurs exposés à l'IA générative à l'échelle mondiale. La proportion grimpe à 34 % dans les pays à haut revenu. Et l'exposition n'est pas neutre selon le genre : au niveau mondial, 4,7 % des emplois féminins se trouvent dans la catégorie de plus haute exposition, contre 2,4 % pour les hommes ; dans les pays riches, l'écart se creuse à 9,6 % contre 3,5 %. Les métiers administratifs, de bureau, de communication et de services à la clientèle ceux qui emploient massivement les femmes sont les plus exposés.

On nous dira que l'effet principal ne sera pas la disparition des métiers, mais leur transformation. Très bien. Sauf que transformer un emploi peut aussi vouloir dire : supprimer la moitié des tâches, réduire la moitié de l'équipe, demander à ceux qui restent de surveiller des machines, et appeler cela «productivité».

Qui décide ? Qui bénéficie ? Qui perd son emploi ? Qui garde la valeur créée ? Qui est formé ? Qui est abandonné ? Voilà les questions sérieuses -- et ce sont exactement celles que l'on évite quand la conversation se limite à «l'innovation».

Mais il y a une différence décisive entre nous et les chevaux et c'est là que tout se joue. Le cheval ne votait pas. Il ne consommait pas. Il ne pouvait ni exiger des règles, ni refuser un produit, ni choisir ses dirigeants. Le travailleur, lui, est aussi citoyen, consommateur et électeur. Ce qui était une fatalité pour le cheval reste, pour nous, une décision collective. La technologie avance ; la manière dont nous la laissons remodeler le travail, en revanche, dépend de choix politiques que nous avons encore le pouvoir de faire. C'est précisément pour cela que la transparence n'est pas un détail technique, mais le premier de ces choix.

Certains pays encadrent déjà l'usage de l'IA dans le recrutement et la gestion des travailleurs ; d'autres misent sur la formation continue. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. On ne protège pas les travailleurs uniquement en leur disant « adaptez-vous ». Il faut aussi dire aux entreprises : «assumez».

On entendra l'objection facile : qu'il suffit de taxer davantage les entreprises qui automatisent. Séduisant, mais insuffisant. Une taxe de plus ne maintient personne dans son emploi ; elle ne dit à aucun travailleur que son licenciement était dû à une machine ; elle remplit un budget, pas un contrat de travail. Et dans un pays où le citoyen peine déjà à suivre la trace de l'argent public, créer une nouvelle recette sans transparence revient simplement à agrandir une caisse opaque. La transparence doit venir d'abord ; la fiscalité, peut-être, ensuite -- mais jamais l'inverse. On ne soigne pas un mal en cachant sa cause.

Notre proposition : un label pour le consommateur

Aujourd'hui, lorsqu'un citoyen achète un produit ou utilise un service -- un article, une publicité, une traduction, un design, un service client, un conseil juridique ou médical préliminaire -- il ne sait presque jamais s'il a affaire à un humain, à une équipe humaine assistée par l'IA, ou à une machine avec un humain quelque part à la fin de la chaîne pour cliquer sur «valider».

Nous exigeons des labels pour le commerce équitable, le bio, le local, le recyclé, le halal, le vegan. Nous voulons connaître l'origine, la composition, l'impact environnemental. Pourquoi l'éthique s'arrêterait-elle à la matière première, et pas au travail humain ?

Il ne s'agit pas d'interdire l'IA ce serait absurde. Elle peut aider les médecins, les enseignants, les chercheurs, les fonctionnaires, les petites entreprises. Mais l'innovation ne doit pas devenir un rideau derrière lequel on efface les travailleurs. Nous proposons donc une obligation de transparence simple, lisible, applicable : les produits et services commercialisés devraient afficher l'un des trois labels suivants.

Ce label ne dit pas «n'utilisez pas l'IA» : il dit « dites-nous quand vous l'utilisez ». Il ne juge pas la technologie ; il rend au citoyen le droit de choisir. Certains préféreront un service automatisé moins cher ; d'autres voudront soutenir des entreprises qui maintiennent des emplois humains ; d'autres encore refuseront qu'une création artistique, un conseil sensible ou un service essentiel soit confié à une machine. Mais pour choisir, encore faut-il savoir. Aujourd'hui, ce choix n'existe pas -- et, comme souvent, la transparence devient soudainement très compliquée lorsqu'elle risque de coûter quelque chose à ceux qui profitent de l'opacité.

Et que l'on ne nous dise pas que l'idée est irréaliste : l'Europe la rend déjà obligatoire. L'article 50 du Règlement européen sur l'IA -- l'AI Act -- entre en application le 2 août 2026. Il impose que tout contenu généré par l'intelligence artificielle soit clairement signalé, et son code de pratique distingue précisément les contenus «entièrement générés par IA» de ceux qui sont seulement «assistés par IA» -exactement la distinction que nous proposons ici.

La vraie question n'est donc pas si une telle transparence est possible, mais pourquoi Maurice attendrait des années avant d'offrir à ses citoyens un droit que l'Europe consacre déjà.

Et ce point nous concerne plus directement qu'il n'y paraît. L'essentiel de notre secteur offshore BPO, centres de services, sous-traitance numérique travaille pour des clients européens ; c'est précisément pour cela que nous formons une main-d'oeuvre francophone et anglophone. Or, dès août 2026, ces clients européens seront soumis à l'obligation de transparence sur l'IA. Autrement dit, les entreprises mauriciennes qui produisent pour l'Europe devront, de toute façon, se plier à cet étiquetage.

La vraie question n'est donc pas de savoir si nos entreprises peuvent le faire elles le feront, pour leurs clients étrangers mais si le citoyen et le travailleur mauriciens auront droit, chez eux, à la même transparence que celle que notre économie offre déjà à l'Europe. Refuser de légiférer n'épargne aucun effort à nos entreprises ; cela garantit seulement que les Mauriciens restent les derniers à être tenus dans l'ignorance.

Concrètement, comment ?

Le principe : déclaration sur l'honneur par l'entreprise, contrôles aléatoires par l'autorité de protection des consommateurs, sanctions graduées (avertissement, amende, publication du manquement). Pas de bureaucratie nouvelle ; un simple champ obligatoire ajouté aux mentions légales déjà exigées.

Le périmètre : commencer par les secteurs pilotes où l'usage de l'IA générative est déjà massif et où la responsabilité humaine reste essentielle -- média et publicité, conseil juridique ou médical préliminaire, services financiers grand public, formation en ligne. Étendre par la suite, secteur par secteur, sur la base de l'expérience accumulée. Pas de big bang ; une montée en charge progressive et lisible.

Et Maurice dans tout ça ?

À Maurice, on entend rarement parler de licenciements «causés par l'IA», dans une économie de services où le BPO, la finance, la communication, la comptabilité et l'administration emploient pourtant des dizaines de milliers de personnes. L'explication n'est pas que cela n'arrive pas. L'explication est que la loi ne demande à personne de le dire.

La Workers' Rights Act 2019, à sa Partie VI et notamment à sa Section 72A Reduction of workforce in certain enterprises in the services sector -- autorise tout employeur à réduire ses effectifs au nom de la «restructuration». L'amendement de 2021 par la Finance (Miscellaneous Provisions) Act a même abaissé le seuil : il n'est plus nécessaire que l'entreprise soit en péril financier imminent ; il suffit que la restructuration permette de «mieux gérer sa position financière et éviter des risques financiers».

Et c'est là que se révèle le vrai trou. L'employeur doit certes notifier le Redundancy Board et lui remettre un statement showing cause -- un exposé des motifs justifiant la réduction. Mais cette notification est libre, non structurée : aucun formulaire normalisé, aucune case, aucune rubrique dédiée ne consigne pourquoi, au fond, l'entreprise réduit ses effectifs. L'employeur invoque le surendettement, la non-viabilité, la réorganisation -- mais aucun document standardisé ne recueille cette motivation de façon comparable d'un dossier à l'autre, et nulle part on ne lui demande : l'automatisation ou l'intelligence artificielle ont-elles été un facteur substantiel de cette décision ?

Nulle part. Donc nulle part on n'écrit. Donc nulle part on ne sait. À Maurice, il n'existe officiellement aucun licenciement «pour cause d'IA» -- pas parce que c'est rare, mais parce que la loi ne fait poser la question à personne.

Voilà le vrai trou dans la transparence mauricienne. Et il appelle exactement le même remède que le label sur les produits, en amont : si nous demandons à l'entreprise d'afficher honnêtement comment son service est produit, nous pouvons aussi lui demander d'afficher honnêtement pourquoi elle réduit son équipe. Là où la notification reste aujourd'hui libre et non structurée, ajoutons la déclaration qui manque : un volet normalisé, remis au Redundancy Board au titre de la Section 72A, avec une seule question -«L'automatisation ou l'IA générative a-t-elle été un facteur substantiel ?» Trois réponses : oui, partiellement, non. Audit a posteriori en cas de doute. Cela ne bloque rien, ne sanctionne rien cela rend simplement visible une réalité dont, aujourd'hui, le pays n'a pas le droit de connaître l'ampleur.

Les jeunes seront particulièrement exposés si les postes d'entrée, ceux qui permettent d'apprendre un métier, sont les premiers à être automatisés. Que devient une génération à qui l'on dit «vous devez avoir de l'expérience», mais dont les premiers emplois ont été confiés à des machines -- avec, pour seule réponse, une formation «à l'agilité face au changement» ?

Si l'IA transforme le travail, la loi doit transformer la transparence. Le citoyen doit savoir ce qu'il achète et ce qu'il cautionne -- et le travailleur doit savoir ce qui le remplace.

Le progrès ne doit pas avancer masqué

Une restructuration peut être nécessaire, une automatisation utile, une innovation bénéfique. Mais une société qui remplace les humains sans le dire, qui transforme le travail sans débat, qui laisse les citoyens consommer sans savoir, n'est pas une société moderne. C'est une société qui avance les yeux bandés en appelant cela de la vision.

Chez En Avant Moris, nous croyons que la technologie doit rester au service de l'humain pas l'inverse. L'IA doit être un outil : pas une excuse, pas un masque, pas une manière élégante de rendre les travailleurs invisibles. Qu'une entreprise produise par l'IA, avec l'IA ou par des humains, qu'elle ait le courage de l'afficher ; qu'elle réduise ses équipes parce qu'une machine fait le travail, qu'elle ait la décence de le reconnaître. Ce que nous demandons est simple : que le citoyen sache, que le travailleur sache, et que le progrès cesse de se cacher derrière le mot «restructuration».

Fait avec l'IA

Ce texte a été rédigé avec l'assistance de l'intelligence artificielle.

Mais les idées, les choix, la responsabilité politique et la décision de publier appartiennent à une voix humaine d'En Avant Moris.

C'est précisément cela que nous défendons : non pas cacher l'IA, non pas la diaboliser, mais dire clairement quand elle intervient. Parce que la transparence ne doit pas commencer chez les autres. Elle doit commencer chez nous.