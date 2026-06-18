Ile Maurice: Mare-aux-Vacoas atteint un taux inquiétant de 43,6 %

18 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

La baisse du niveau des réservoirs a poussé la Central Water Authority (CWA) à revoir ses horaires de distribution d'eau. Selon les derniers chiffres en date du 17 juin, le taux de remplissage global des réservoirs est de 62,6 %, contre 84,6 % à la même période en 2025. La situation est particulièrement préoccu pante à Mare-aux-Vacoas, où le niveau d'eau est tombé à 43,6 % de sa capacité, contre 71,7 % à la même période l'année dernière.

La baisse touche également d'autres réservoirs du pays. La Ferme affiche un taux de remplissage de 46,2 %, tandis que La Nicolière est à 68,4 %. De leur côté, Midlands et Bagatelle enregistrent respectivement 75,8 % et 72,4 %. Mare-Longue présente la meilleure situation avec un taux de 82 %.

Face à cette situation, de nouveaux horaires de distribution sont entrés en vigueur hier dans les régions alimentées par Mare-aux-Vacoas. À Vacoas, l'approvisionnement passe de dix à six heures par jour, soit de 15 heures à 21 heures. À Cure pipe, la distribution est réduite à cinq heures, de 15 heures à 20 heures, et à Saint-Pierre, elle se fera de 14 heures à 19 heures.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.