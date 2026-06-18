Ile Maurice: Mare-aux-Vacoas atteint un taux inquiétant de 43,6 %

La baisse du niveau des réservoirs a poussé la Central Water Authority (CWA) à revoir ses horaires de distribution d'eau. Selon les derniers chiffres en date du 17 juin, le taux de remplissage global des réservoirs est de 62,6 %, contre 84,6 % à la même période en 2025. La situation est particulièrement préoccu pante à Mare-aux-Vacoas, où le niveau d'eau est tombé à 43,6 % de sa capacité, contre 71,7 % à la même période l'année dernière.

La baisse touche également d'autres réservoirs du pays. La Ferme affiche un taux de remplissage de 46,2 %, tandis que La Nicolière est à 68,4 %. De leur côté, Midlands et Bagatelle enregistrent respectivement 75,8 % et 72,4 %. Mare-Longue présente la meilleure situation avec un taux de 82 %.

Face à cette situation, de nouveaux horaires de distribution sont entrés en vigueur hier dans les régions alimentées par Mare-aux-Vacoas. À Vacoas, l'approvisionnement passe de dix à six heures par jour, soit de 15 heures à 21 heures. À Cure pipe, la distribution est réduite à cinq heures, de 15 heures à 20 heures, et à Saint-Pierre, elle se fera de 14 heures à 19 heures.