Ile Maurice: Un employé suspendu avec effet immédiat

18 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Le ministère de la Santé et du bien-être a pris des mesures disciplinaires immédiates après une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux mettant en cause des membres du personnel de l'hôpital Victoria, à Candos. Ces derniers sont soupçonnés d'être sous l'emprise de drogue de synthèse, une situation qui a rapidement suscité l'indignation du public et de nombreuses réactions au sein de la société civile.

Face à la gravité des allégations, le ministère de la Santé a ouvert une enquête afin d'établir les faits et de déterminer les responsabilités des personnes concernées. À l'issue des premières investigations, les autorités ont décidé de suspendre l'un des employés apparaissant dans la vidéo. Dans une lettre officielle qui lui a été remise hier, l'employé, un Attendant (Hospital Services) engagé sur une base occasionnelle, a été dûment informé qu'il est immédiatement interdit d'exercer ses fonctions conformément au règlement 31(1) amendé des Public Service Commission Regulations 1967.

La lettre indique notamment que l'intéressé aurait admis, dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, avoir consommé des drogues synthétiques. En raison du caractère sérieux de cette affaire, les autorités ont jugé nécessaire de l'écarter temporairement de ses fonctions pendant la durée de l'enquête. Toutefois, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, il continuera à percevoir son salaire durant cette période de suspension. Il lui est également interdit de quitter le pays sans l'autorisation préalable des autorités compétentes.

Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a adopté un ton ferme dans cette affaire. Il a affirmé que les autorités seraient intraitables envers toute personne reconnue coupable de comportements incompatibles avec les responsabilités liées au service public, en particulier dans un environnement aussi sensible que celui des établissements de santé.

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