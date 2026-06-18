Ile Maurice: Les enquêteurs passent au crible des échanges téléphoniques des protagonistes

Renganaden Padayachy et Soodesh Callichurn, les deux anciens ministres du Mouvement socialiste militant arrêtés mardi soir dans le cadre du contrat d'approvisionnement de produits pétroliers de Rs 30 milliards négociés avec la compagnie Mercantile & Maritime Investment PTE Ltd, filiale du Mercantile & Maritime Group, ont recouvré la liberté sous caution hier. L'enquête continue.

La salle d'audience du tribunal de Port-Louis a connu une affluence inhabituelle hier, mercredi, lorsque Renganaden Padayachy et Soodesh Callichurn, deux anciens ministres du Mouvement socialiste militant (MSM), ont été traduits devant le magistrat à la suite de leur arrestation la veille par la Financial Crimes Commission (FCC). Les bancs réservés au public étaient remplis bien avant le début de l'audience, certains assistants de cour restant debout, faute de place. L'ambiance était tendue et chaque mouvement des deux prévenus était suivi avec une attention particulière.

L'affaire qui les a traînés devant la justice porte sur l'attribution, en 2023, d'un contrat d'approvisionnement en produits pétroliers d'une valeur de Rs 30 milliards. Renganaden Padayachy et Soodesh Callichurn sont soupçonnés d'avoir favorisé la société Mercantile and Maritime Investment PTE Ltd (MMI), filiale locale du Mercantile & Maritime Group, dans l'obtention de ce marché, et ont été provisoirement inculpés pour usage de leur fonction publique à des fins de gratification.

Ce type de contrat, par son ampleur financière, occupe une place stratégique dans l'approvisionnement énergétique du pays, ce qui explique en partie l'attention soutenue que suscite cette affaire dans l'opinion publique.

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Les deux hommes, arrêtés dans la soirée de mardi, ont passé la nuit en détention avant leur comparution hier. À leur arrivée au tribunal, ils ont été accueillis par des soutiens regroupés à l'entrée du bâtiment, certains scandant des encouragements, dans un climat qui rappelait davantage un rassemblement politique qu'une audience de cour ordinaire. La présence de nombreux visages familiers de l'ancien gouvernement dans l'enceinte de la cour a renforcé cette impression, plusieurs personnalités ayant tenu à manifester leur soutien à leurs collègues de parti. Cette mobilisation témoigne du poids politique que conserve l'affaire, bien au-delà du strict cadre judiciaire.

Qui a fait quoi ?

Au tribunal, le ton est resté formel. Le magistrat a pris connaissance des charges et des éléments soumis par les enquêteurs, avant d'examiner la question de la liberté provisoire des deux prévenus. Au terme des débats, deux cautions de Rs 400 000 ont été fixées pour chacun des deux anciens ministres, assorties d'une reconnaissance de dette de Rs 10 millions. Des conditions strictes ont été attachées à leur libération : il leur est formellement interdit d'avoir un quelconque contact avec les autres personnes arrêtées dans le cadre de cette enquête, à savoir Rajiv Servansingh et Kareena Neisius, ainsi qu'avec les témoins appelés à déposer dans ce dossier.

L'audience d'hier n'a été qu'une étape dans une procédure qui s'annonce longue. Selon nos informations, l'enquête se poursuit, notamment sur l'étendue des responsabilités de chacun des protagonistes et sur les circonstances exactes des informations reçues. Les avocats des deux anciens ministres ont, pour leur part, fait valoir les arguments de la défense devant le magistrat, sans pour autant que les charges ne soient retirées à ce stade.

L'enquête de la FCC sur l'attribution du contrat d'approvisionnement en produits pétroliers de Rs 30 milliards prend une nouvelle dimension avec l'exploitation de données extraites d'appareils électroniques saisis auprès des principaux protagonistes. Au-delà des accusations provisoires retenues contre les anciens ministres Renganaden Padayachy et Soodesh Callichurn, les enquêteur s s'intéressent désormais à des échanges téléphoniques qui pourraient éclairer les motivations financières entourant l'octroi de ce marché stratégique.

Appel d'offres suspect

L'un des éléments centraux de l'enquête provient de l'analyse du téléphone portable de Kareena Neisius, responsable de la MMI. Les investigations menées par le Digital Forensics Laboratory de la FCC, considéré comme l'un des plus avancés en Afrique dans le domaine de la criminalistique numérique, auraient permis de récupérer plusieurs conversations dont de présumées fuites relatives à la procédure d'appel d'offres de OQ Trading Ltd ainsi que d'autres compagnies participantes.

Certains détails sensibles liés aux offres, aux conditions techniques et à la structuration des soumissions auraient circulé en amont de la décision finale.

Les données extraites du téléphone de Kareena Neisius feraient état de multiples échanges avec les deux anciens ministres, Renganaden Padayachy et Soodesh Callichurn, intervenus pendant la période de la procédure d'attribution du contrat pétrolier. Ces communications sont désormais analysées afin d'en établir la nature exacte et le rôle qu'elles auraient pu jouer dans le cadre de l'appel d'offres.

L'équipe d'enquête cherche désormais à identifier la portée et la finalité de ces discussions. Les spécialistes de la FCC poursuivent actuellement leurs analyses afin de déterminer si ces échanges étaient directement liés à la procédure d'attribution du contrat pétrolier.

Par ailleurs, Renganaden Padayachy a été visé dimanche pour Breach of Condition of Release on Bail. Il a failli au pointage quotidien imposé par sa libération conditionnelle. Un manquement signalé et consigné au poste de police de Camp-Levieux, le dimanche 14 juin.