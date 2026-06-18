Ile Maurice: La police interpelle 101 personnes lors d'un vaste coup de filet

La Metropolitan North Division a mené, mardi, une importante opération de sécurité baptisée Thunderstrike et mobilisant plusieurs unités spécialisées de la force policière. Cette vaste intervention, qui s'est déroulée entre 3 et 14 heures, a permis l'interpellation de 101 personnes recherchées pour diverses infractions ou faisant l'objet de procédures judiciaires en cours.

L'opération a été menée sous la supervision générale de l'assistantcommissaire de police responsable de la division, assisté de plusieurs hauts gradés, dont un surintendant de police, un Deputy superintendent of police, deux assistant superintendents of police, les responsables opérationnels de la division ainsi que les Station commanders et les managers des différents postes de police.

Pour cette opération d'envergure, d'importants moyens humains ont été déployés. Les effectifs des postes de police ont été épaulés par toutes les autres unités de la division Nord ainsi que la Special Supporting Unit, le Special Response Group de la Special Mobile Force et des unités cynophiles.

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Les interventions se sont déroulées dans plusieurs régions relevant de la division Nord de Port-Louis, notamment à Abercrombie, Vallée-des-Prêtres, Plaine-Verte, Vallée-Pitot, Roche-Bois, Trou-Fanfaron et Baie-du-Tombeau. Des vérifications ciblées ont également été effectuées dans le cadre des contrôles habituels menés par la police.

Selon le bilan officiel de cette opération, 33 mandats d'arrêt ont été exécutés ; 19 personnes impliquées dans des affaires de violence domestique, huit suspects recherchés dans des cas de vol et neuf autres personnes impliquées dans diverses enquêtes criminelles ont été arrêtées.

Une attention particulière a également été accordée à la lutte contre l'immigration irrégulière. Ainsi, 32 étrangers ont été arrêtés pour séjour illégal sur le territoire mauricien.

L'une des principales composantes de l'opération concernait l'exécution de mandats d'arrêt émis par les tribunaux. Ces mandats visent généralement des personnes qui ne se sont pas présentées devant la justice à une date fixée ou qui n'ont pas respecté certaines obligations imposées par les cours de justice. Leur arrestation permet ainsi de régulariser leur situation judiciaire et de les présenter devant les instances concernées.

Concernant les étrangers en situation irrégulière, ceux-ci feront l'objet de procédures administratives prévues par la loi. Ils pourront être placés en rétention dans l'attente des démarches nécessaires à leur rapatriement ou à la régularisation de leur situation.

Lors de l'opération menée à Vallée-Pitot, une ressortissante bangladaise aurait tenté de s'échapper du premier étage d'un bâtiment. Blessée à la main, elle a été admise à l'unité de soins intensifs chirurgicaux de l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, à Port-Louis, pour un suivi médical.

Par ailleurs, l'opération n'aura pas été sans conséquence pour les forces de l'ordre. Une policière de la Special Team de la Metropolitan North Division s'est blessée à la cheville gauche durant l'intervention. Après avoir reçu des soins médicaux, elle s'est vu accorder une semaine de congé maladie.

Pour les autres personnes interpellées, les procédures judiciaires suivront leur cours normal. Certaines seront appelées à comparaître devant les tribunaux afin que leur situation soit examinée. Les décisions concernant leur éventuelle libération ou leur maintien en détention relèveront des autorités judiciaires en fonction des circonstances propres à chaque dossier.