Ile Maurice: Des employés d'un shelter dénoncent une nuit de tensions avec des résidents mineurs

18 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Une nuit particulièrement mouvementée dans un centre d'accueil pour mineurs à Cap-Malheureux a poussé des membres du personnel à solliciter l'intervention de la police. Les faits se sont déroulés dans la soirée du lundi 15 juin, et ont été rapportés aux autorités compétentes ainsi qu'au ministère concerné.

Plusieurs employés de garde ont été confrontés à un comportement jugé irrespectueux et agressif de certains résidents dès leur prise de service. Des propos injurieux auraient été proférés à leur encontre, créant un climat de tension au sein de l'établissement. La situation aurait dégénéré vers 23 heures. Deux employées qui s'étaient rendues aux toilettes auraient été enfermées à l'intérieur après que des résidents ont verrouillé la porte.

Face à cette situation, l'arrivée des policiers a finalement permis d'ouvrir la porte et de mettre fin à l'incident. Peu après, l'ensemble des résidents ont écouté de la musique avec le volume à fond avant de visionner des contenus pornographiques. Lorsque les employés leur ont demandé d'arrêter, plusieurs jeunes auraient réagi en proférant de nouvelles insultes et grossièretés à leur encontre.

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Profondément affectés par ces événements, les membres du personnel ont décidé de signaler officiellement les faits. Le ministère de tutelle a ainsi été informé de la situation et des difficultés du personnel dans l'exercice de leurs fonctions.

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