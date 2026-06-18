Tunisie: Kaïs Saïed reçoit un envoyé spécial du président mauritanien à Carthage

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mercredi 17 juin au palais de Carthage M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger, en visite en Tunisie en tant qu'envoyé spécial du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, porteur d'un message écrit.

Selon un communiqué de la Présidence, cette rencontre a permis de revenir sur plusieurs étapes historiques illustrant la profondeur des relations d'amitié et de coopération entre la Tunisie et la Mauritanie. Des liens anciens, enracinés dans l'histoire commune des deux pays, avec des prolongements culturels et intellectuels remontant à l'époque sanhajienne, ayant notamment établi des connexions entre Kairouan et le pays de Chinguetti (actuelle Mauritanie).

À cette occasion, le chef de l'État a réaffirmé l'intérêt de la Tunisie pour le renforcement de ses relations avec la Mauritanie dans les différents domaines économiques, commerciaux, culturels et scientifiques. Il a également rappelé que la Tunisie figurait parmi les premiers pays à avoir reconnu l'indépendance de la Mauritanie, à l'avoir soutenue dans les forums internationaux et à appuyer son adhésion aux organisations régionales et internationales.

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La rencontre a également été consacrée aux transformations rapides que connaît le monde actuel. Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité d'unifier les visions et les positions afin de faire face aux défis émergents, à travers de nouvelles approches et une pensée renouvelée, permettant aux pays concernés de contribuer activement à la construction d'un ordre mondial en mutation et à l'édification d'une société humaine plus juste et plus équitable.