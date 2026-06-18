Tunisie: TUNAC - L'accréditation, ce levier stratégique pour la compétitivité de l'économie

Le renouvellement et l'élargissement de la reconnaissance internationale du Tunac marquent une nouvelle étape pour le système tunisien d'accréditation. Une avancée qui conforte la crédibilité des infrastructures nationales de qualité et ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises tunisiennes sur les marchés internationaux.

Le Conseil national d'accréditation (Tunac) vient de célébrer la Journée internationale de l'accréditation, organisée cette année sous le thème : «Innovation, confiance et durabilité : la force de l'accréditation». Une cérémonie officielle a été organisée, à cet effet, à l'Iace en présence de représentants du ministère de tutelle ainsi que des organismes partenaires.

À cette occasion, la cheffe de cabinet du ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, Afef Chachi Tiyari, a souligné que le renouvellement de la reconnaissance du Conseil national de l'accréditation (Tunac) constitue une consécration internationale des compétences et de l'expertise nationales, ainsi que de l'engagement de la Tunisie en faveur du respect des normes internationales et de la crédibilité de son système national de qualité et d'accréditation.

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Elle a indiqué que cette reconnaissance ouvre de larges perspectives aux entreprises industrielles en leur permettant de renforcer leur compétitivité et de faciliter leur accès aux marchés internationaux. Saluant les efforts déployés pour l'obtention de cette distinction, la responsable a affirmé que le système d'accréditation et d'évaluation de la conformité constitue un outil stratégique pour renforcer la souveraineté économique, protéger les consommateurs, encourager l'investissement et stimuler les exportations.

Elle a précisé que l'accréditation est aujourd'hui devenue l'un des piliers fondamentaux des économies modernes, dans un contexte marqué par les mutations rapides que connaissent les domaines de la technologie, de l'industrie intelligente et de l'économie verte. Elle a expliqué que les Etats s'appuient de plus en plus sur le respect des normes internationales, le développement des systèmes de qualité et le renforcement de la confiance dans les produits et les services.

De son côté, le directeur général du Tunac, Yassine Wali, a précisé que la célébration de cette journée internationale constitue une occasion de réaffirmer le rôle central de l'accréditation dans la promotion de la qualité et le renforcement de la compétitivité des entreprises, tout en répondant aux attentes des consommateurs en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.

«L'accréditation est reconnue comme un deuxième niveau de contrôle des certificats, des analyses et des rapports émis par les organismes compétents. Elle permet également de vérifier leur compétence, leur impartialité et leur crédibilité», a-t-il affirmé. Dans ce contexte, le responsable a annoncé le renouvellement de la reconnaissance internationale du Tunac en tant que membre des accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle dans plusieurs domaines : la certification, les essais et analyses, l'étalonnage, l'inspection, la certification des produits ainsi que la biologie médicale.

Cette reconnaissance est le résultat d'une évaluation par les pairs à laquelle le Conseil national de l'accréditation a été soumis durant les mois de janvier et février de l'année en cours. À cette occasion, le Conseil a accueilli dix auditeurs agréés par l'organisme européen d'accréditation, lesquels ont effectué des visites d'évaluation auprès de neuf laboratoires et organismes de certification afin de vérifier le respect des normes internationales, des exigences techniques et des procédures d'accréditation en vigueur.

Yassine Wali a ajouté que cette reconnaissance a également été élargie à de nouveaux domaines, notamment les organismes d'essais d'aptitude et de comparaisons interlaboratoires, ainsi que les organismes de certification des personnes et des compétences. «Ces résultats viennent renforcer la position qu'occupe désormais le Conseil national de l'accréditation aux niveaux régional et international, le plaçant parmi les organismes de référence dans les domaines de la qualité et de l'évaluation de la conformité», a-t-il conclu.

Prenant la parole, Brahim Houla, président de l'organisation internationale d'accréditation Globac, a expliqué que le thème retenu cette année met en lumière le rôle essentiel de l'accréditation en tant que gage de confiance pour soutenir les économies modernes et accompagner les gouvernements, les marchés et les consommateurs grâce à des résultats fiables et reconnus à l'échelle internationale.

«L'accréditation ne constitue pas seulement une procédure technique ; elle représente également un véritable mécanisme de construction de la confiance. Elle permet de garantir la compétence des laboratoires, des organismes d'inspection, des organismes de certification ainsi que des organismes de vérification, de validation et d'évaluation de la conformité», a-t-il indiqué.

Il a ajouté que, pour la Tunisie, l'accréditation est un outil stratégique au service du développement industriel, de la qualité, de la sécurité et de la protection des consommateurs. Elle contribue également à la réalisation des objectifs liés à la transition énergétique, à l'innovation et au renforcement de l'intégration des entreprises tunisiennes dans les marchés locaux, régionaux et internationaux.

Évoquant les résultats obtenus par le Tunac à l'issue de l'évaluation par les pairs à laquelle il a récemment été soumis, Brahim Houla a déclaré que cet accomplissement reflète le niveau atteint par la Tunisie en matière d'infrastructures de qualité, de compétences, de savoir-faire et de capacités techniques, ainsi que son aptitude à répondre aux besoins du marché, des entreprises et de l'économie nationale.

«L'accréditation des organismes de certification des compétences revêt aujourd'hui une importance croissante dans un monde où les qualifications des individus constituent un facteur fondamental dans les domaines de la sécurité, des technologies, de l'énergie et de la qualité, mais également dans ceux de l'environnement, de l'intelligence artificielle et d'autres secteurs émergents», a-t-il souligné. Et de conclure : «Je suis convaincu que la Tunisie occupe une place reconnue sur la scène internationale et qu'elle dispose de tous les atouts nécessaires pour poursuivre et renforcer son rôle au sein du système mondial de l'accréditation».