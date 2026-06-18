Tunisie: Littoral tunisien - Un vaste plan de nettoyage pour offrir des plages plus propres cet été

Avec 154 plages concernées en 2026, contre 133 auparavant, la Tunisie renforce son programme national de nettoyage mécanique du littoral. Pilotée par l'Agence de protection et d'aménagement du littoral (Apal), en coordination avec les ministères du Tourisme et de l'Intérieur ainsi que les municipalités côtières, cette opération d'envergure vise à améliorer la qualité des plages, préserver l'environnement et préparer au mieux la saison estivale.

C'est un programme élargi qui se prépare pour la saison estivale 2026. À l'approche de l'été, les préparatifs s'intensifient sur l'ensemble du littoral tunisien. Comme chaque année, l'Agence de protection et d'aménagement du littoral (Apal) met en place un programme national de nettoyage des plages destiné à garantir aux estivants des espaces balnéaires plus propres et plus accueillants.

L'édition 2026 marque une montée en puissance du dispositif. Le nombre de plages concernées passe en effet à 154, contre 133 lors des précédentes campagnes, soit 21 plages supplémentaires intégrées au programme national. Cette extension témoigne de la volonté des autorités de renforcer la préservation du littoral et d'améliorer les conditions d'accueil des vacanciers tout au long de la saison estivale.

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Le programme est réalisé en étroite collaboration avec le ministère du Tourisme, le ministère de l'Intérieur et les municipalités concernées. Les propositions d'intégration de nouvelles plages font l'objet d'études préalables avant la validation des interventions.

Une campagne qui s'étend de mai à septembre

Traditionnellement, les campagnes de nettoyage des plages se déroulent du 14 mai au 30 septembre. Les opérations comprennent notamment le ratissage et le tamisage mécanique du sable afin d'éliminer les déchets et d'améliorer l'aspect général des plages. Interrogé sur l'état d'avancement de la campagne 2026, M. Nabil El Mokhtar, responsable au sein de l'Apal et président du programme national de nettoyage des plages, précise : « L'appel d'offres est chez la commission supérieure et la communication à ce sujet ne se fera qu'après sa validation par ladite commission. »

Cette déclaration indique que certaines informations relatives au lancement définitif du marché demeurent encore en attente de validation administrative.

Des interventions régulières tout au long de l'été

Le programme repose sur un calendrier d'intervention précis. Pour les plages publiques, une opération de nettoyage est programmée chaque semaine, soit entre neuf et onze passages durant la saison. Les plages à vocation touristique bénéficient, quant à elles, d'un traitement renforcé avec jusqu'à deux interventions hebdomadaires, représentant entre 18 et 23 passages au cours de l'été. Au total, le marché-cadre couvre 154 plages réparties sur l'ensemble du littoral tunisien, sur une longueur cumulée d'environ 150 kilomètres et une superficie globale avoisinant les 4000 hectares.

Réparer les dégâts causés par les intempéries

La préparation de la saison balnéaire ne se limite pas au nettoyage. Depuis le début de l'année 2026, plusieurs campagnes exceptionnelles de remise en état ont été menées sur les plages affectées par les intempéries hivernales.

Ces interventions ont concerné notamment les gouvernorats de Tunis, Bizerte, Nabeul et Sousse. Elles visent à restaurer les plages endommagées, à améliorer leur accessibilité et à assurer des conditions optimales d'accueil avant l'arrivée des estivants. À travers cette démarche, les autorités cherchent également à préserver l'équilibre écologique du littoral, particulièrement exposé aux phénomènes d'érosion et aux aléas climatiques.

Un investissement au service de l'environnement et du tourisme

Si le budget officiel de l'édition 2026 n'a pas encore été communiqué, les estimations permettent d'en mesurer l'importance. À titre de comparaison, le programme précédent, qui concernait 133 plages, disposait d'une enveloppe d'environ 1,8 million de dinars. Compte tenu de l'élargissement du périmètre d'intervention à 154 plages, le budget pourrait atteindre près de 2 millions de dinars, confirmant l'effort financier consenti pour préserver le littoral tunisien.

Au-delà de la propreté des plages, ce programme poursuit plusieurs objectifs : offrir davantage de confort aux estivants, utiliser des techniques modernes respectueuses de l'environnement, soutenir l'action des municipalités côtières dans la protection du milieu naturel et favoriser la création d'emplois pour les jeunes diplômés spécialisés dans les métiers de l'environnement.

Enlèvement des algues, un autre chantier

Parallèlement au nettoyage mécanique des plages, l'Apal assure également la gestion du programme d'enlèvement des algues marines accumulées sur certaines zones côtières. Cette opération concerne généralement près de 30 000 m³ d'algues répartis sur 13 plages situées dans cinq gouvernorats : Ben Arous, Nabeul, Sousse, Monastir et Médenine. Ces interventions contribuent à améliorer la qualité des sites balnéaires tout en préservant l'équilibre environnemental des écosystèmes côtiers.

À travers l'élargissement du programme national de nettoyage mécanique des plages, la Tunisie confirme sa volonté de valoriser son patrimoine côtier et offrir un cadre plus agréable aux millions de visiteurs qui fréquentent ses plages chaque année. Entre nettoyage, réhabilitation des sites affectés par les intempéries et enlèvement des algues, l'Apal poursuit un objectif clair : concilier attractivité touristique, protection de l'environnement et amélioration durable de la qualité du littoral tunisien.