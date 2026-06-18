Sénégal: Un colonel de l'armée préconise la formation des journalistes sur les questions de défense et de sécurité

Dakar — Le colonel Moussa Ndour, de la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (DIRPA), a insisté sur la nécessité de former les journalistes aux questions de défense et de sécurité afin de prévenir toute divulgation involontaire d'informations stratégiques susceptible de porter atteinte aux intérêts nationaux.

"Chaque année, on prend une cohorte de journalistes pour les former dans le but de renforcer l'esprit patriotique', a relevé le colonel Ndour, appelant au renforcement de la coopération entre les armées et les médias. Le Colonel Ndour intervenait lors du "Carrefour d'actualité", une initiative organisé par le Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI-UCAD), autour du thème "L'information militaire et les enjeux sécuritaires". Il a souligné le fait que "les armées évoluent aujourd'hui dans un environnement marqué par les guerres informationnelles et l'élargissement des théâtres d'opérations".

"Ce qui rend la communication plus importante que par le passé", a-t-il martelé, notant que l'institution militaire ne peut plus se limiter à son image traditionnelle de la "grande muette ". Cette dernière, affirme-t-il, "doit informer les populations, renforcer son image et participer à la bataille des récits qui se joue désormais à l'échelle internationale". "Les journalistes donnent parfois des informations stratégiques sans le savoir ", a indiqué le colonel Moussa Ndour, insistant sur la nécessité pour les professionnels des médias d'apprendre à "lire entre les lignes et comprendre les enjeux internationaux avant de divulguer certaines informations".

"Les médias sont parfois des caisses de résonance des terroristes en accentuant la peur des populations, alors que c'est ce dont les terroristes ont besoin ", a-t-il soutenu. Selon lui, "la communication est une arme redoutable qui constitue aujourd'hui un levier stratégique aussi important que d'autres moyens d'action".

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Il a salué les relations entre la DIRPA et la presse, insistant sur une meilleure maîtrise des questions liées à la protection de l'information. "Nous avons généralement de bons rapports avec la presse. Les problèmes arrivent parce qu'il y a des journalistes qui n'ont pas compris la notion du secret défense ", a-t-il martelé. Il a par ailleurs rappelé que "la défense nationale est une responsabilité collective qui dépasse le seul cadre militaire.