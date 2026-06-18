Sénégal: Le chef de l'État fait des recommandations au gouvernement en vue de la relance de l'économie nationale

Dakar — Le président de la République a demandé au Premier ministre, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, de mener des concertations avec le secteur privé, d'apurer progressivement la dette intérieure et d'assister les entreprises publiques et privées en difficulté.

Ces mesures doivent être mises en œuvre en vue de la relance de l'investissement et de l'économie nationale, selon Bassirou Diomaye Faye. Selon le communiqué du Conseil des ministres, il a recommandé à Ahmadou Al Aminou Lo d"'engager des concertations avec les organisations du secteur privé, pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations".

M. Faye "a insisté sur l'apurement progressif et accéléré de la dette intérieure et la nécessité d'un accompagnement de l'État en faveur des entreprises publiques et privées en difficulté, pour relancer l'investissement, préserver et renforcer l'outil de production et les emplois".

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Le chef de l'État a évoqué l"'urgence d'assurer un déploiement optimal de l'initiative présidentielle 'SunuChampions' et la nécessité d'une mise en oeuvre optimale des programmes et projets de promotion de la compétitivité et de l'attractivité du pays". Il a demandé au Premier ministre de "tenir, avec les acteurs concernés, les réunions techniques et interministérielles devant aboutir au conseil présidentiel de l'investissement".

Bassirou Diomaye Faye lui a dit aussi de "finaliser le projet de loi d'orientation sur le patriotisme économique en y intégrant une doctrine de financement innovante de l'économie nationale". Le chef de l'État a réclamé au gouvernement une "évaluation du volet économique du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, afin de mieux préparer la tenue, avant la fin de l'année 2026, de la prochaine conférence sociale". "La productivité au travail" est le thème de cette conférence.