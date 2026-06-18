Sénégal: Le Président Faye veut des mesures 'idoines' de renforcement de la sécurité civile

17 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé, mercredi, au ministre de l'Intérieur de renforcer les mesures de prévention et de sécurité civile, après l'effondrement d'un immeuble de deux étages à Pikine, un quartier de Saint-Louis (nord), un drame ayant fait cinq morts, tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes.

"La période allant du mois de juin à novembre, coïncidant avec l'hivernage, est souvent associée à la multiplication des cas d'inondations, de décès par noyade, d'effondrements de bâtiments, d'électrocution dans plusieurs localités du pays", a dit le chef de l'Etat dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Dans cette perspective, il a notamment préconisé le "renforcement de la sécurité civile", en demandant au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de prendre "toutes les mesures préventives idoines".

Le président Faye s'est aussi attardé sur "une sensibilisation accrue" des populations, en particulier les jeunes, sur les questions de protection civile. Il a par ailleurs insisté sur une "fonctionnalité systématique des paratonnerres implantés, une sécurisation accrue des plages, une veille permanente sur les constructions et les bâtiments, surtout ceux menaçant ruine", souligne le texte.

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