Afrique: Bassirou Diomaye Faye effectuera une visite au Ghana à partir de ce mercredi et en Allemagne du 21 au 23 juin

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé, mercredi, qu'il effectuera, les 17 et 18 juin, une visite au Ghana, avant de se rendre, du 21 au 23 du même mois, en Allemagne, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Le président Faye a quitté Dakar pour se rendre à Accra où il doit assister à un sommet sur la justice de réparation prévu du 17 au 19 juin. "Le président de la République annonce qu'il se rendra les 17 et 18 juin 2026 en visite d'amitié et de travail au Ghana et du 21 au 23 juin 2026, en Allemagne, en visite officielle, à l'invitation du président Frank Walter Steinmeir et du Chancelier Friedrich Merz", précise la source.