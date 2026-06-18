Sénégal: Industrie agroalimentaire - JYSIC obtient une réservation d'espace à l'Agropole Sud

Ziguinchor — L'entreprise sénégalaise de transformation agroalimentaire et de formation professionnelle JYSIC (J'y Suis, J'y Investis en Casamance), basée à Ziguinchor (sud), a reçu lundi son attestation provisoire de réservation d'espace au Parc agro-industriel d'Adéane, dans le cadre du programme Agropole Sud, a appris l'APS mercredi de source officielle.

Cette attestation, remise par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop, marque une étape importante dans le développement de cette PME spécialisée dans la valorisation des ressources agropastorales et forestières de la Casamance. Elle consacre plusieurs années d'accompagnement technique et institutionnel ayant abouti à la validation du projet parmi les bénéficiaires du programme Agropole Sud, selon un communiqué transmis à l'APS.

Fondée par Elisabeth Huguette Peggy Ba, JYSIC transforme notamment le cajou, la mangue, le ditakh et le maad en produits agroalimentaires et cosmétiques à forte valeur ajoutée. L'entreprise développe également une offre de formation professionnelle reconnue par l'État et s'appuie sur des partenariats avec plusieurs structures de formation et de recherche de la région.

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Le communiqué souligne que cette reconnaissance couronne un parcours marqué par l'accompagnement du Bureau de mise à niveau (BMN), l'appui technique de l'Institut de technologie alimentaire (ITA), un benchmarking avec l'ADEPME ainsi que l'obtention de l'accréditation du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT).

Lauréate du Prix Sitoé 2025, distinguée comme PME Championne par l'ADEPME et sélectionnée dans plusieurs programmes d'appui à l'entrepreneuriat féminin, JYSIC ambitionne désormais de lancer ses activités de production au sein du Parc agro-industriel d'Adéane afin de renforcer la transformation locale des ressources de la Casamance et de contribuer à la réduction des importations.

Le texte relève également l'engagement de Mme Ba au sein de la Task Force de l'Agropole Sud, où elle a formulé plusieurs recommandations relatives à l'amélioration de l'accès au financement des PME dirigées par des femmes, à l'instauration de mécanismes de discrimination positive en faveur des entrepreneures et à la mise en place d'un accompagnement davantage axé sur les certifications, la traçabilité, la gouvernance et la gestion financière.

Membre de la Commission pour la promotion de la transformation du Conseil international consultatif du cajou (CICC), JYSIC a récemment accueilli une mission conjointe de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Banque islamique de développement (BID), dans le cadre d'un travail d'évaluation de l'impact de l'accompagnement apporté aux bénéficiaires du programme Agropole Sud.