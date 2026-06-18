Sénégal: Le chef de l'État appelle à renforcer la régulation de la pêche industrielle

Dakar — Le président de la République a recommandé au gouvernement, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, de réguler davantage les activités de pêche industrielle et de renforcer la modernisation et la transparence des systèmes d'exploitation des ressources halieutiques.

Il a demandé à la ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Amy Mara, de poursuivre le plan de développement de l'aquaculture. "Le chef de l'État a rappelé le caractère vital du secteur des pêches pour l'économie nationale et la stabilité sociale", a noté le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr.

D'après M. Sarr, Bassirou Diomaye Faye attiré l'attention du Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, et celle de la ministre des Pêches et de l'Économie maritime sur "la nécessité de veiller au renforcement du dialogue avec les [...] acteurs" concernés. Le but de ce "dialogue" est de "redynamiser la pêche artisanale", selon le communiqué du Conseil des ministres. Enfin, le président de la République a demandé à la ministre des Pêches et de l'Économie maritime de "préparer, sous la supervision du Premier ministre, la tenue des concertations nationales sur l'économie bleue".