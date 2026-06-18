Sénégal: Bassirou Diomaye Faye appelle à accélérer la mise en oeuvre de la politique nationale d'emploi

Dakar — Le président de la République a demandé au Premier ministre, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, d'accélérer "la mise en oeuvre inclusive" de la politique nationale d'emploi et de dérouler un "plan opérationnel urgent et multisectoriel de promotion de l'employabilité et de l'emploi".

"Le chef de l'État estime que l'employabilité et l'emploi des jeunes doivent rester des priorités nationales primordiales. À cet effet, il [a recommandé au] Premier ministre et [aux] ministres chargés de l'Emploi, de la Fonction publique et du Travail [d']accélérer la mise en oeuvre inclusive de la politique nationale d'emploi", rapporte Bacary Sarr, le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement.

D'après M. Sarr, Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier ministre de tenir un conseil interministériel sur l'emploi. Cette rencontre doit "aboutir au déploiement d'un plan opérationnel urgent et multisectoriel de promotion de l'employabilité et de l'emploi". "Ce plan devrait être soutenu par des dispositifs publics et privés d'encadrement et de financement consolidés et efficaces", ajoute le porte-parole du gouvernement.