L'Autorité nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (ANAQ-SUP) annonce la sélection de son projet QUALIFORS parmi les lauréats du Fonds compétitif pour la recherche à impact du Projet ESPOIR-Jeunes. Doté d'un financement de 50 millions de FCFA, ce projet vise à améliorer la qualité des formations en sciences de la santé au Sénégal grâce à un système intégré d'observation, d'évaluation et d'aide à la décision.

L'Autorité nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (ANAQ-SUP) vient d'enregistrer une avancée majeure dans le domaine de la recherche appliquée et de l'innovation. Dans un communiqué parvenu à Sud Quotidien hier, mardi 16 juin 2026, l'institution a annoncé la sélection du projet QUALIFORS (Système intégré d'observation et d'aide à la décision pour la qualité des formations en santé) parmi les projets retenus dans le cadre du Fonds compétitif pour la recherche à impact du Projet ESPOIR-Jeunes.

Selon les résultats publiés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), cette initiative bénéficiera d'un financement de 50 millions de francs CFA. Une distinction qui récompense les efforts de l'ANAQ-SUP en matière de développement d'outils innovants destinés à renforcer la qualité de l'enseignement supérieur et à soutenir les politiques publiques fondées sur les données probantes.

Porté par le Dr Mbaye Diaw Dioum pour le compte de l'ANAQ-SUP et co-porté par le Pr Souleymane Thiam de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, le projet QUALIFORS ambitionne de mettre en place un système intégré d'observation, d'évaluation et d'aide à la décision consacré aux formations en sciences de la santé au Sénégal.

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L'objectif est de développer des mécanismes modernes de suivi et d'analyse permettant d'améliorer le pilotage des formations, de renforcer l'adéquation entre les compétences produites par les établissements et les besoins réels du système de santé, tout en consolidant les dispositifs d'assurance qualité.

Pour l'ANAQ-SUP, cette sélection témoigne de sa capacité à bâtir, avec les établissements d'enseignement supérieur et les acteurs sectoriels, des projets de recherche-action à fort impact. L'institution souligne que les connaissances produites dans le cadre de QUALIFORS contribueront directement à l'amélioration de la qualité des formations, au renforcement de la gouvernance universitaire et à l'élaboration de politiques publiques plus efficaces.

Le projet rassemble une équipe pluridisciplinaire et interinstitutionnelle composée d'experts issus de plusieurs structures nationales, notamment l'ANAQ-SUP, l'UCAD, l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, l'Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès, l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) ainsi que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Au-delà du financement obtenu, l'initiative marque une étape importante dans le développement des activités de recherche et d'innovation de l'ANAQ-SUP, en complément de ses missions d'évaluation, d'habilitation, d'accréditation et d'accompagnement des établissements d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation.

Le Secrétaire exécutif de l'institution a adressé ses félicitations aux porteurs du projet, aux membres de l'équipe et à l'ensemble des partenaires ayant contribué à cette réussite collective.