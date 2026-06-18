Afrique: Agenda Sénégal 2050 - Alain Diouf hérite du chantier de la transformation nationale

Le nouveau ministre chargé du Suivi et de l'Évaluation de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 a officiellement pris ses fonctions mardi. Succédant à Mouhamadou Al Aminou Lo, nommé Premier ministre, Alain Diouf entend accélérer la mise en oeuvre des réformes et renforcer l'impact des projets sur le quotidien des populations.

Une nouvelle étape s'est ouverte mardi dans la conduite de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050. À l'occasion de la cérémonie de passation de service, Alain Diouf a officiellement pris les commandes du ministère chargé du Suivi et de l'Évaluation de ce programme stratégique, avec pour mission de veiller à l'exécution efficace des projets et des réformes destinées à porter la transformation économique et sociale du pays.

La cérémonie a été marquée par un message de confiance de son prédécesseur, Mouhamadou Al Aminou Lo, récemment nommé Premier ministre. Celui-ci s'est félicité de voir ce portefeuille confié à un responsable dont le profil, selon lui, garantit la continuité du travail engagé et la poursuite des objectifs fixés par les plus hautes autorités.

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Prenant la parole, Alain Diouf a exprimé sa gratitude au président de la République pour la confiance placée en lui. Il a assuré vouloir mettre son expérience et son engagement au service de la réussite de l'Agenda Sénégal 2050, en privilégiant une démarche fondée sur la rigueur, l'efficacité et la recherche de résultats mesurables.

UN CHANTIER DÉJÀ LARGEMENT ENGAGÉ

Le nouveau ministre prend ses fonctions dans un contexte marqué par l'avancement progressif du programme de transformation nationale. Après une année de mise en oeuvre, l'Agenda Sénégal 2050 affiche déjà plusieurs réalisations, avec plus de 380 projets et programmes en cours d'exécution, dont 60 projets prioritaires et 38 réformes engagées.

Pour Alain Diouf, ces acquis constituent une base solide qu'il convient désormais de consolider et d'accélérer afin de répondre aux attentes des populations et d'atteindre les objectifs de développement fixés à l'horizon 2050.

TROIS PRIORITÉS POUR RENFORCER L'EFFICACITÉ DE L'ACTION PUBLIQUE

Le nouveau ministre a décliné les principaux axes de son action. La première priorité concerne le renforcement de la coordination entre les différentes administrations et structures impliquées dans la mise en oeuvre de l'Agenda. L'objectif est de favoriser une meilleure articulation des interventions et d'institutionnaliser davantage les mécanismes de concertation et de suivi.

La deuxième priorité porte sur la modernisation des outils de pilotage. Alain Diouf souhaite accélérer la dématérialisation des procédures et renforcer l'interopérabilité des systèmes d'information de l'administration afin d'améliorer la qualité du suivi, la transparence et la performance des politiques publiques.

Enfin, le ministre entend accorder une attention particulière à l'évaluation de l'impact réel des projets sur les conditions de vie des citoyens. Au-delà des indicateurs d'exécution, il estime que la réussite de l'Agenda Sénégal 2050 doit avant tout se mesurer à travers les changements concrets observés dans les territoires et au bénéfice des populations.

CAP SUR DES RÉSULTATS RAPIDES

Affichant sa volonté d'inscrire son action dans le rythme imprimé par les autorités, Alain Diouf a réaffirmé son ambition d'accélérer la mise en oeuvre des projets et de produire rapidement des résultats tangibles. Une orientation qui traduit la volonté du gouvernement de faire de l'Agenda Sénégal 2050 un levier central de la transformation structurelle du pays et de l'amélioration durable du bien-être des Sénégalais.