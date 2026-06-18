Sénégal: Relance économique - Diomaye fixe le cap de la croissance souveraine

En réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé hier, mercredi 17 juin 2026, le président de la République a fixé plusieurs priorités stratégiques pour le second semestre. Soutien au secteur privé, lutte contre le chômage des jeunes, redynamisation de la pêche et accélération de la transformation numérique figurent au coeur de la feuille de route gouvernementale.

Le président de la République a placé la relance économique et la transformation structurelle du pays au centre des orientations gouvernementales lors du Conseil des ministres d'hier, mercredi 17 juin 2026. À travers une série d'instructions adressées au gouvernement, le chef de l'État entend renforcer la compétitivité de l'économie nationale tout en consolidant la cohésion sociale et la souveraineté numérique du Sénégal.

Face aux difficultés de trésorerie rencontrées par de nombreuses entreprises, le chef de l'État a demandé au Premier ministre d'engager des concertations formelles avec les organisations patronales. L'objectif est notamment d'accélérer l'apurement de la dette intérieure afin d'améliorer la liquidité des entreprises et de soutenir l'activité économique.

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Le président Diomaye Faye a également insisté sur la finalisation du projet de loi d'orientation sur le patriotisme économique, destiné à favoriser une meilleure participation des entreprises nationales aux marchés publics et aux mécanismes de financement. Dans la même dynamique, il a appelé à une mise en oeuvre renforcée de l'initiative « Sunu Champions », qui vise à faire émerger des entreprises sénégalaises capables de porter l'industrialisation et la création de valeur.

Les autorités préparent, par ailleurs, la tenue d'un Conseil présidentiel de l'investissement ainsi qu'une Conférence sociale consacrée à la productivité au travail, prévue avant la fin de l'année.

UN PLAN D'URGENCE POUR L'EMPLOI DES JEUNES

La question de l'emploi notamment des jeunes a occupé une place centrale dans les échanges. Conscient des défis liés au chômage et au sous-emploi des jeunes, le chef de l'État a demandé l'organisation rapide d'un Conseil interministériel dédié à cette problématique.

Cette rencontre devra déboucher sur un plan opérationnel d'urgence à l'échelle nationale, mobilisant les dispositifs publics et privés de formation, d'accompagnement et de financement. L'approche retenue se veut multisectorielle afin d'apporter des réponses concrètes et durables à l'insertion professionnelle des jeunes.

LA PÊCHE ET L'ÉCONOMIE BLEUE COMME LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

Le secteur de la pêche, considéré comme stratégique pour l'emploi et la sécurité alimentaire, figure également parmi les priorités présidentielles. Le chef de l'État a appelé à un renforcement du dialogue avec les acteurs de la pêche artisanale, à une meilleure régulation de la pêche industrielle et à une modernisation des mécanismes de gestion des ressources halieutiques.

Dans cette perspective, le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires a été chargé de préparer des concertations nationales sur l'économie bleue, sous la coordination du Premier ministre. Cette initiative traduit la volonté des autorités de mieux valoriser le potentiel maritime du Sénégal dans une logique de croissance durable.

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE

Le président de la République a également demandé une évaluation approfondie du « New Deal technologique », lancé en février 2025, pour accélérer la transformation numérique du pays. Deux priorités ont été réaffirmées : la généralisation de l'accès à Internet et le renforcement de la souveraineté numérique à travers la sécurisation des données et des infrastructures critiques.

Le chef de l'État a, en outre, insisté sur le bon fonctionnement du Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT) et sur la nécessité d'une plus grande régularité des réunions du Conseil national du numérique.

À travers ces orientations, l'exécutif sénégalais affiche sa volonté d'articuler relance économique, création d'emplois, valorisation des ressources nationales et modernisation technologique. Une stratégie qui vise à poser les bases d'une croissance plus inclusive et plus souveraine au cours des prochains mois.