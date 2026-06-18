Afrique: Couverture médique du mondial - L'ANPS respire

Entre les coûts considérables d'un Mondial organisé sur le sol américain et les difficultés financières qui fragilisent de nombreuses rédactions sénégalaises, l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) avait besoin d'un appui conséquent. Elle l'a obtenu. Grâce à soutien massif de l'État et de plusieurs de ses partenaires, la Maison de la Presse du New Jersey pourra fonctionner dans des conditions conformes aux exigences de l'événement.

Le Sénégal n'est pas représenté à la Coupe du monde uniquement par ses Lions. Sa presse est également y est également présente avec les moyens nécessaires pour assurer une couverture digne de l'événement. Hier, mercredi 17 juin 2026, l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) a annoncé avoir bénéficier d'un important soutien financier, articulé autour d'une subvention présidentielle de 40 000 dollars (soit 22,6 millions FCFA) accordée par Bassirou Diomaye Faye pour accompagner la couverture médiatique du Mondial américain.

Cette décision a été chaleureusement accueillie par l'organisation. Dans son communiqué, l'ANPS exprime « sa profonde gratitude à Son Excellence le Président de la République pour l'octroi d'une subvention de 40 000 dollars américains destinée à soutenir la couverture médiatique de la Coupe du monde 2026 ». Cette enveloppe permettra de financer la Maison de la Presse de l'ANPS, établie dans le New Jersey, à proximité des stades appelés à accueillir les rencontres des Lions.

Djireye Clotilde Coly marque son entrée

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Le ministère de la Jeunesse et des Sportsa également apporté sa contribution en mettant à disposition, une enveloppe de 25 millions FCFA. La nouvelle ministre Djireye Clotilde Coly signe d'entrée un acte politique fort dès le début de son mandat. Lors de la CAN 2025, son prédécesseur n'avait accordé à l'ANPS qu'un soutien de 3 millions de francs CFA. La différence est significative. L'Association souligne le rôle joué par le conseiller spécial aux Sports du chef de l'État, Djamil Faye, dont « la disponibilité et la diligence » dans la conduite du dossier ont été particulièrement appréciées.

Le privé complète le tableau

L'ANPS a aussi bénéficié de l'appui de plusieurs partenaires privés. Orange-Sonatel, partenaire historique depuis plus de vingt ans, a contribué à hauteur de 5 millions FCFA. Mady Touré, président de Génération Foot, a pour sa part apporté un soutien de 500 000 francs CFA. Quant à Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League, il a facilité la mise en relation avec Mahmoud Sall, dont la contribution s'est révélée « déterminante » dans la concrétisation de la Maison de la Presse.

A travers cette mobilisation conjuguée des acteurs publics, parapublics et privés, la presse sportive sénégalaise dispose des moyens nécessaires pour assurer la couverture du Mondial 2026 dans des conditions à la mesure des ambitions d'un pays qui y participe pour la quatrième fois de son histoire. L'ANPS, pour sa part, réaffirme son engagement à « couvrir le Mondial avec professionnalisme et rigueur ». Les conditions étant réunies pour relever ce défi