Sénégal: Démarrage du CFEE 2026 - Moustapha Guirassy satisfait du bon déroulement des épreuves

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a exprimé sa satisfaction après avoir visité deux centres d'examen à Dakar hier, mercredi 17 juin 2026, à l'occasion du lancement du Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE). Il a salué la forte mobilisation des candidats, l'implication des acteurs éducatifs et la digitalisation du processus d'examen.

La session 2026 du Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE) a démarré hier, mercredi 17 juin 2026, dans des conditions jugées bonnes par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy. Après une visite dans les centres d'examen de l'école élémentaire Mame Yassine Diagne et du Cours privé Immaculée Conception et des échanges avec les autorités académiques, le ministre a fait état d'un déroulement « très satisfaisant » des épreuves sur l'ensemble du territoire. « Tout se passe très bien », a-t-il assuré, précisant avoir été en contact avec neuf Inspections d'Académie (IA). Hormis de légères pluies enregistrées dans la région de Kolda, sans impact sur l'organisation, aucun incident majeur n'a été signalé.

Dans les centres d'examen visités, Moustapha Guirassy a échangé avec les candidats et constaté leur sérénité à l'entame de cet examen décisif. L'un des faits marquants relevés par le ministre reste le niveau exceptionnel de participation. Selon lui, les élèves étaient présents dans tous les centres visités. Seules quatre (04) absences de candidats individuels ont été signalées dans un centre, confirmant ainsi un taux de présence particulièrement « élevé ». Pour le ministre, cette mobilisation témoigne des efforts consentis par l'ensemble de la communauté éducative pour assurer le succès de cette session.

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Au-delà de l'organisation, Moustapha Guirassy a mis en exergue l'une des principales innovations de cette session 2026 : la digitalisation intégrale du processus de gestion du CFEE. Désormais, a-t-il expliqué, les différentes opérations liées à l'examen sont réalisées directement dans les centres, ce qui devrait améliorer considérablement la transparence et réduire les délais de publication des résultats.

« Généralement, les résultats étaient obtenus après un mois. Cela suscitait parfois des interrogations sur leur crédibilité et pesait sur le moral des enfants et des parents. Aujourd'hui, cette question est définitivement réglée », a affirmé le ministre. Pour lui, cette modernisation constitue une avancée majeure pour le système éducatif sénégalais.