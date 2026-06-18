Afrique: La Russie et le pays échangent avec le Burkina sur le renforcement de leur partenariat

17 Juin 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le camarade ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu respectivement en audience, le mardi 16 juin, l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Martynov et celui de la République arabe d'Egypte, Mohamed Zakaria Hussein El Ghazawy.

Avec le diplomate russe, les échanges ont essentiellement porté sur les futures visites de délégations russes au Burkina Faso dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans le secteur de l'énergie. Pour le camarade ministre des Affaires étrangères, cette visite est très attendue par la partie burkinabè, au regard de l'importance du secteur de l'énergie pour le pays des Hommes intègres. Avec l'ambassadeur égyptien, des sujets d'intérêt commun ont été abordés, dans la dynamique de maintenir une coopération solide entre Ouagadougou et Le Caire.

A ce titre, il a été relevé la nécessité d'accroitre le volume des échanges de délégations entre les deux pays afin de consolider les liens dans les domaines politique et économique. Ainsi, les deux hommes ont convenu d'une visite, dans un avenir proche, d'une délégation burkinabè en Egypte dans un format qui prendra en compte des hommes d'affaires. Le diplomate égyptien et le chef de la diplomatie burkinabè ont salué la qualité des relations entre les deux pays, des relations de longue date devenues aujourd'hui un véritable patrimoine à sauvegarder.

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