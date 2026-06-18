Soudan: Le général Bahr Addin Karama appelle les populations de l'Est Darfour et de l'ensemble du pays à renforcer l'unité nationale

Le Wali de l'Est Darfour , le général Bahr Addin Adam Karama, a appelé les populations de l'Est Darfour et de l'ensemble du Soudan à renforcer l'unité nationale, à consolider les valeurs de coexistence et de solidarité, et à oeuvrer ensemble pour instaurer la sécurité et la stabilité et bâtir un avenir de paix, de développement et de justice.

Il a également appelé chacun à honorer la mémoire des martyrs de la nation et celle de feu Khamis Abou Bakr, ancien Wali.

Il a déclaré que cet honneur se traduit par la poursuite des efforts visant à consolider l'État de droit, à protéger les institutions de l'État, à rendre justice et à garantir que tous ceux qui sont reconnus coupables de crimes et de violations soient tenus responsables conformément à la loi.

Il a prié pour le prompt rétablissement des blessés, la libération des détenus et le retour en toute sécurité des personnes déplacées et des réfugiés.

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Il a également prié pour que Dieu protège le Soudan et son peuple et accorde à la nation sécurité, stabilité et paix.

Il a passé en revue les positions de l'ancien Wali de l'Est Darfour, chef de l'Alliance soudanaise, et a déclaré que sa vie et ses convictions étaient une source d'inspiration pour beaucoup dans leur engagement au service de la nation et la promotion des valeurs de résilience et de cohésion sociale.