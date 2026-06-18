Ile Maurice: La police interpelle deux adolescents sans casque, un agent bousculé et blessé

Un contrôle routier par la police à Goodlands, le lundi 16 juin, a débouché sur l'interpellation de deux adolescents âgés de 15 ans. L'un d'eux est soupçonné d'avoir agressé un policier, qui a dû recevoir des soins médicaux et s'est vu accorder dix jours de congé maladie.

Les faits se sont produits à 15 h 25 sur la route Royale, à proximité d'un commerce de la localité. Des policiers affectés à la circulation auraient remarqué un auto-cycle rouge roulant vers St-Antoine. Le conducteur et son passager ne portaient pas de casque de protection, en contravention avec la réglementation en vigueur. Quand les policiers ont fait signe au conducteur de s'arrêter, ce dernier n'aurait pas obtempéré.

Il aurait tenté de se déporter sur la gauche afin d'échapper au contrôle. Un des policiers est alors parvenu à se placer devant l'engin pour le forcer à s'immobiliser.

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Les deux occupants auraient ensuite tenté de prendre la fuite. Le conducteur a rapidement été intercepté, tandis que son passager aurait opposé de la résistance et d'autres policiers à proximité sont intervenus pour prêter main-forte à leurs collègues. C'est alors qu'un agent aurait été violemment poussé. Déséquilibré, il aurait heurté une vitrine en aluminium avant de se blesser au pied droit. Comme il saignait, il a été transporté vers un centre de santé de la région. Après examen médical, il a obtenu un arrêt de travail de dix jours.

L'enquête a permis d'établir que le conducteur, âgé de 15ans, ne possédait aucun permis l'autorisant à conduire. Il a donc été informé des infractions retenues contre lui, notamment le défaut de présentation d'un permis de conduire et le non-port du casque de protection. Son passager, également âgé de 15ans, a lui été informé qu'il faisait l'objet d'une enquête pour non-port du casque et agression présumée d'un policier. Les deux adolescents ont été autorisés à partir après les procédures d'usage.

Les images Safe City visionnées par les enquêteurs montreraient un groupe de motocyclistes circulant au moment des faits. Elles auraient confirmé que les deux adolescents circulaient sans casque et ont été interceptés par les policiers après avoir tenté de quitter les lieux.