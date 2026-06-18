Ile Maurice: Un quatrième centre ouvert à Floréal pour freiner les complications vasculaires

L'état renforce sa lutte contre le diabète. Un nouveau Diabetes and Vascular Centre a été inauguré, lundi, à la Floréal Mediclinic, par le ministre de la Santé, Anil Bachoo, en présence de membres du gouvernement et de personnalités du secteur de la santé.

Cette nouvelle structure spécialisée vise à offrir une prise en charge complète et multidisciplinaire des patients diabétiques souffrant de complications vasculaires. Ce centre regroupe des services de prévention, de dépistage, de diagnostic, de traitement et de suivi médical afin de limiter les complications liées à ces pathologies chroniques.

Le ministre Anil Bachoo a rappelé que le diabète demeure l'un des principaux défis de santé publique dans l'île, car près de 20 % de la population en souffre. Plus alarmant : sur les quelque 700 amputations pratiquées annuellement, environ 90 % concernent des diabétiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a rappelé que le Budget 2024-2025 prévoyait la création de centres spécialisés dédiés au diabète dans les hôpitaux régionaux. Avant l'ouverture du centre de Floréal, trois autres étaient déjà opérationnels dans les hôpitaux Sir Anerood Jugnauth, Sir Seewoosagur Ramgoolam et Dr A.G.Jeetoo. Le gouvernement entend poursuivre cette dynamique, a précisé le ministre Bachoo, qui a annoncé pour bientôt l'ouverture d'un cinquième centre dans la région de New-Grove, à proximité de l'hôpital de Rose-Belle.