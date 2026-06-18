Ile Maurice: Khushal Lobine veut que La Caverne-Phoenix soit plus verte et plus sportive

Des terrains de football modernisés, des espaces verts réhabilités et la création de deux Sports-Eco Hubs. À travers les propositions qu'il a soumises dans le cadre des consultations prébudgétaires pour le Budget 2026-2027, le député de la circonscription La Caverne-Phoenix (n° 15), Khushal Lobine, plaide pour des investissements axés sur la jeunesse, l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie.

Le leader des Nouveaux Démocrates a transmis au ministère des Finances une série de propositions qu'il présente comme étant en phase avec les priorités nationales en matière de croissance inclusive, de développement durable et de résilience climatique. L'une des principales mesures avancées concerne la modernisation des terrains de football de Highlands, Solférino et de Cité La Caverne. L'objectif est de transformer ces infrastructures en véritables pôles sportifs régionaux répondant aux exigences actuelles.

Le projet prévoit notamment la construction de gradins, l'installation d'un éclairage permettant la pratique sportive en soirée, la rénovation des vestiaires ainsi que la mise en place d'installations sanitaires modernes. Des aménagements supplémentaires devraient également être réalisés afin d'offrir aux jeunes et aux associations sportives des infrastructures plus adaptées. Selon Khushal Lobine, ces investissements permettraient de créer des espaces sportifs plus attractifs et d'encourager davantage de jeunes à pratiquer une activité physique régulière.

Sport, nature et communauté

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Au-delà du volet sportif, le député souhaite également mettre l'accent sur la préservation de l'environnement et le bien-être communautaire. Il propose ainsi la création de deux Sports-Eco Hubs à Camp-Fouquereaux et à Quinze-Cantons. Ces projets ambitionnent de conjuguer activités sportives, développement durable et espaces de détente. Ils comprennent notamment la réhabilitation des berges de rivière, la création de sentiers écologiques et de pistes de jogging, ainsi que le reboisement avec des espèces adaptées.

Ses propositions incluent également l'installation d'équipements de fitness en plein air et l'aménagement d'espaces verts destinés aux familles et aux habitants de la région. Pour Khushal Lobine, ces initiatives s'inscrivent dans une approche plus globale du développement, où sport, environnement, santé publique et qualité de vie sont étroitement liés. «Notre jeunesse mérite des infrastructures modernes et inspirantes. Nos familles méritent davantage d'espaces verts, de loisirs et de rencontre. Notre région mérite des investissements durables qui préparent l'avenir», fait-il ressortir. Le député estime que ces projets contribueraient à faire de la circonscription N°15 une région plus dynamique, plus inclusive et plus résiliente face aux défis environnementaux.

À travers cette série de propositions, Khushal Lobine dit poursuivre un objectif clair : favoriser un développement équilibré au bénéfice des générations présentes et futures, tout en plaçant la jeunesse, la protection de l'environnement et la qualité de vie au coeur des priorités budgétaires 2026-2027.