Ile Maurice: La démission de Lovania Pertab soulève des interrogations

La lettre de démission de la directrice de la Financial Intelligence Unit (FIU), Lovania Pertab , date de plus d'une semaine. Pourtant, jusqu'à présent, aucune information n'avait filtré à ce sujet. Selon plusieurs sources concordantes, la principale concernée a bel et bien soumis sa démission à la tête de l'organisme. Toutefois, aucun communiqué n'aurait été émis, ni par la FIU ni par le ministère des Services financiers.

Nous avons tenté de joindre Lovania Pertab afin d'obtenir sa version des faits et connaître les raisons de son départ, mais nos appels sont restés sans réponse. L'absence d'explications officielles nourrit déjà de nombreuses spéculations. D'autant plus que, selon plusieurs sources proches du dossier, aucun motif précis n'aurait été mentionné dans sa lettre de démission.

Pour rappel, Lovania Pertab avait été nommée directrice de la FIU en février 2025. Sa nomination avait été avalisée par le président de la République, sur recommandation du Premier ministre après consultation du leader de l'opposition, conformément aux dispositions légales encadrant cette fonction stratégique.

Trois mois après son époux

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Cette démission intervient dans un contexte où sa présence à la tête de l'institution faisait régulièrement l'objet de commentaires. Lovania Pertab est, en effet, l'épouse de Kishore Pertab. Les critiques ont commencé à s'intensifier après départ de Paul Bérenger du Mouvement militant mauricien et la création du Fron Militan Progresis. Kishore Pertab avait alors choisi de prendre ses distances de ses fonctions auprès du gouvernement.

Le 20 mars 2026, il avait remis sa démission comme Senior Adviser (Policy and Strategy) au bureau du Deputy Prime Minister. Dans la foulée, il avait quitté son poste de membre du conseil d'administration de l'Economic Development Board et de différents sous-comités où il siégeait.

Cette décision avait alors suscité de nombreuses réactions dans les milieux politiques. Plusieurs observateurs et commentateurs s'attendaient à ce que son épouse suive le même chemin. Beaucoup estimaient que Lovania Pertab aurait dû elle aussi quitter ses fonctions afin d'éviter toute controverse liée à son maintien à la tête d'une institution sensible dans un contexte politique devenu particulièrement tendu.

Les critiques se sont amplifiées après une réponse parlementaire déposée au Parlement le 19 mai 2026 et publiée dans le Hansard le 22 mai suivant. Répondant à une question du député Chandraprakash Ramkalawon sur les déplacements effectués par la directrice de la FIU, la ministre des Services financiers et de la planification économique, Jyoti Jeetun, avait révélé que Lovania Pertab avait participé à huit missions officielles à l'étranger depuis sa nomination.

Raisons officielles inconnues Selon les chiffres communiqués à l'Assemblée nationale, ces déplacements ont représenté une dépense totale de Rs 1 532 900, incluant les billets d'avion, les per diem et autres allocations. La ministre avait déclaré : «Mr Deputy Speaker, Sir, with regard to part (b) of the question, the FIU informed that the Director has up to date attended eight missions since her appointment, which has cost Rs 1,532,900. I am hereby tabling the details regarding the mission attended and the cost incurred for each mission in terms of air ticket, per diem, and other allowances.»

La séance avait ensuite donné lieu à un échange remarqué lorsque le député Ramkalawon avait demandé : «Can the hon. Minister suggest whether she will consider resigning to follow the steps of her husband?» Ce à quoi la ministre Jeetun avait simplement répondu : «I will ask her».

Selon une source proche de l'entourage de Lovania Pertab, c'est précisément à partir de cette réponse parlementaire et des débats qui ont suivi que la réflexion autour d'une éventuelle démission aurait véritablement pris forme. Certaines sources avancent même que la décision de quitter ses fonctions remonterait à cette période. Toutefois, aucune confirmation officielle ne permet à ce stade d'établir un lien direct entre cette séquence parlementaire et la démission aujourd'hui soumise.

Du côté du ministère des Services financiers, aucune communication officielle n'a encore été faite. Cependant, il nous revient qu'une prise de position du ministère devrait intervenir très prochainement afin de clarifier la situation.

En attendant, une zone d'ombre demeure autour de cette démission inattendue. Si le départ de Lovania Pertab semble acquis, les raisons officielles ayant motivé cette décision restent inconnues. Selon nos informations, aucune justification n'aurait été mentionnée dans sa lettre de démission. Une question qui ne manquera pas d'alimenter les débats dans les jours à venir.