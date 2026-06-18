Ile Maurice: Don de sang - La jeunesse appelée à prendre le relais

À l'occasion de la Journée mondiale du don de sang, célébrée annuellement le 14 juin, un vibrant appel a été lancé à la jeunesse afin qu'elle s'engage davantage dans le don de sang volontaire.

Les activités commémoratives ont été marquées, lundi 15 juin, par une marche symbolique, baptisée Blood March, reliant Forest-Side à la municipalité de Curepipe, ainsi qu'une cérémonie officielle organisée à l'Hôtel de ville de Curepipe.

Des dizaines de participants, parmi lesquels des étudiants, de jeunes donneurs de sang et des membres de la Blood Donors Association (BDA), ont pris part à cette marche pacifique, menée par les fanfares de la police et des prisons. L'initiative, organisée en collaboration avec les ministères de la Santé et de l'Éducation, visait à sensibiliser le public, tout en encourageant les jeunes à devenir les futurs ambassadeurs du don de sang.

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Dewanand Hossen, président de la Blood Donors Association, a souligné que l'association fait face à un vieillissement progressif de ses donneurs réguliers. Selon lui, il est désormais essentiel d'assurer la relève à travers des initiatives telles que les clubs Pledge 15 et le Young Blood Donors Club. «Le don de sang est un geste simple qui sauve des vies. Nous devons encourager les nouvelles générations à prendre le relais pour garantir des réserves suffisantes de sang dans nos hôpitaux», a-t-il déclaré.

Au cours de cette cérémonie placée sous le thème One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives, le président de la République, Dharam Gokhool, a exhorté les jeunes à utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir le don de sang et ainsi sensibiliser leurs pairs. Il a également salué les étudiants qui ont prêté serment de donner leur sang au moins 15 fois au cours de leur vie.

Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a pour sa part mis en avant les progrès réalisés dans le domaine du don volontaire depuis la création de la Blood Donors Association en 1988. Il a révélé qu'en 2025, 51 454 pintes de sang ont été collectées auprès de 33 370 donneurs volontaires enregistrés. Ces derniers représentent aujourd'hui 87,7 % de l'approvisionnement national en sang.

Le ministre Bachoo a également rappelé que Maurice a besoin en moyenne de 140 à 150 unités de sang par jour pour répondre aux besoins des services de santé, notamment dans les situations d'urgence, les interventions chirurgicales, les traitements contre le cancer, les complications obstétricales ainsi que la prise en charge de maladies telles que la thalassémie, l'hémophilie ou l'anémie sévère.