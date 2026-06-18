Ile Maurice: Frustration du public et obstacles techniques

«ZIMAZ PA BON», «Rs 300 al dan dilo», «Fini pey Rs 300, toujours pas d'accès», «Daylight robbery»... Lancée par la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) afin de permettre au plus grand nombre d'amateurs de football, mais aussi au grand public, de suivre en direct les matches de la Coupe du monde, l'application MBC Play a suscité de nombreuses critiques de la part des internautes sur les réseaux sociaux durant le week-end.

Contacté pour obtenir des explications sur ces problèmes techniques, Suraj Gopaul, Head of Technology de la radio-télévision nationale, a expliqué que «samedi et dimanche, on a eu de gros problèmes avec le réseau de Mauritius Telecom et d'Emtel. Nou ti pe travay avek enn 'reduced kalite'. An mem tan, nou pa ti kapav pa donn foutborl-la ditou. Nou pa ti kapav aret foutborl ek otan nou regle nou problem teknik apre nou donn foutborl.»

Il affirme toutefois que la situation est revenue à la normale : «À partir de lundi, le problème a été réglé et les images sont maintenant de bonne qualité.» Il précise également que le problème identifié concernait la diffusion télévisée, qui nécessite une bande passante importante. Selon lui, la diffusion des matches sur les téléphones portables et les tablettes n'a pas été affectée.

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Comment accéder à l'application MBC Play ? Suraj Gopaul explique qu'il faut d'abord télécharger l'application, disponible sur toutes les plateformes, puis s'inscrire en fournissant certaines informations personnelles. Après la confirmation de l'inscription par e-mail ou SMS, l'utilisateur doit sélectionner les chaînes et vérifier qu'il reçoit correctement les images des chaînes de la MBC afin de s'assurer du bon fonctionnement de sa connexion. Il doit ensuite souscrire un abonnement pour accéder à New World Channel via un portail de paiement.

Pour terminer, Suraj Gopaul tient à souligner que la MBC «pa pe fer profi avek sa bann match foutborl-la. Nous diffusons les matches pour permettre à notre public, très friand de football, d'avoir la possibilité de suivre cet évènement mondial à un prix très avantageux. Vous savez, en tant que diffuseur public, nous n'avons que 34 matches en free-to-air. Pour le reste, la FIFA nous oblige à payer. Les droits de diffusion sont achetés par de grands groupes comme Canal+, etc. Cela coûte extrêmement cher et nous avons pu négocier ce prix de Rs 300, qui est vraiment exceptionnel. Cela revient à moins de trois roupies par match.»